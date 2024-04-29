Продукты для борьбы с повышенным холестерином: придерживайтесь такого питания, и вы забудете о проблеме

Повышенный холестерин можно устранить правильным питанием

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты помогают бороться с холестерином. В этой статье мы расскажем, какие продукты полезны для тех, кто подвержен риску повышенного холестерина в крови.

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Какие продукты помогают бороться с холестерином

Если вы подвержены риску высокого уровня холестерина, ваш ежедневный рацион должен включать фрукты, овощи, крупы и цельнозерновой хлеб. Кроме того, полезно добавить в свой рацион оливковое масло, бобовые, орехи, зелень, специи.

Ешьте морскую рыбу или морепродукты не реже двух раз в неделю. Например, креветки, мидии, горбуша, дорадо. Диетологи рекомендуют употреблять мясо птицы и яйца не чаще трех раз в неделю.

Разрешается добавлять кисломолочные продукты в свой рацион каждый день. Например, йогурт или творог. Яблоки, ягоды, бананы, морковь, брокколи являются важным источником клетчатки, которая снижает уровень холестерина в крови. Эти продукты способствуют выведению лишнего холестерина из организма.

Помимо употребления здоровой пищи, вы также должны свести к минимуму потребление соли.