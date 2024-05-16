Россия в топе стран по отказам в шенгенских визах в 2023 году

РФ лидирует по количеству отказов в выдаче шенгенских виз

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Европейская комиссия опубликовала данные по шенгенским визам за 2023 год, согласно которым Россия вошла в число стран с наибольшим количеством отказов в получении таких виз.

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Процент отказов среди россиян увеличился с 10,2% в 2022 году до 10,6%, что является одним из самых высоких показателей среди всех стран.

Россия заняла пятое место по числу заявлений на шенгенские визы, уступая только Китаю, Турции, Индии и Марокко.