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Ротенберг поделился мыслями насчёт вылета "Вашингтона" с Овечкиным из плей-офф НХЛ

Роман Ротенберг: один Овечкин не может отвечать за вылет "Вашинингтона" из плей-офф

0:58
Спорт

Главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг выразил своё мнение об вылете "Вашингтона" из плей-офф НХЛ, в котором капитан Александр Овечкин и его команда проиграли серию первого раунда от "Рейнджерс" со счётом 0-4.

Роман Ротенберг: один Овечкин не может отвечать за вылет "Вашинингтона" из плей-офф
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ротенберг указал на то, что Овечкин не смог бы набрать очков один за всю команду, потому что хоккей является в первую очередь командной игрой.

Главный тренер сборной добавил, что важно поддерживать Овечкина, чтобы он был здоров и побил рекорд Гретцки. Он также отметил, что больше вопроса к тренерам команды, чтобы разобраться в причинах неудачи.

"Повторюсь, хоккей — командная игра… Один в поле не воин. Нападающий не может играть защитника, и в воротах ему тяжело ловить шайбу на себя. Надо разобрать все детали", — сказал Ротенберг в разговоре с "Чемпионатом".

«РЕЙНДЖЕРС» — «ВАШИНГТОН» | ПЛЕЙ-ОФФ | 1/8 | ИГРА 2 | ОБЗОР МАТЧА | 24.04.2024
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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