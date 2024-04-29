Главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг выразил своё мнение об вылете "Вашингтона" из плей-офф НХЛ, в котором капитан Александр Овечкин и его команда проиграли серию первого раунда от "Рейнджерс" со счётом 0-4.
Ротенберг указал на то, что Овечкин не смог бы набрать очков один за всю команду, потому что хоккей является в первую очередь командной игрой.
Главный тренер сборной добавил, что важно поддерживать Овечкина, чтобы он был здоров и побил рекорд Гретцки. Он также отметил, что больше вопроса к тренерам команды, чтобы разобраться в причинах неудачи.
"Повторюсь, хоккей — командная игра… Один в поле не воин. Нападающий не может играть защитника, и в воротах ему тяжело ловить шайбу на себя. Надо разобрать все детали", — сказал Ротенберг в разговоре с "Чемпионатом".
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.