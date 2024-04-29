Ротенберг поделился мыслями насчёт вылета "Вашингтона" с Овечкиным из плей-офф НХЛ

Роман Ротенберг: один Овечкин не может отвечать за вылет "Вашинингтона" из плей-офф

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Главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг выразил своё мнение об вылете "Вашингтона" из плей-офф НХЛ, в котором капитан Александр Овечкин и его команда проиграли серию первого раунда от "Рейнджерс" со счётом 0-4.

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Ротенберг указал на то, что Овечкин не смог бы набрать очков один за всю команду, потому что хоккей является в первую очередь командной игрой.

Главный тренер сборной добавил, что важно поддерживать Овечкина, чтобы он был здоров и побил рекорд Гретцки. Он также отметил, что больше вопроса к тренерам команды, чтобы разобраться в причинах неудачи.

"Повторюсь, хоккей — командная игра… Один в поле не воин. Нападающий не может играть защитника, и в воротах ему тяжело ловить шайбу на себя. Надо разобрать все детали", — сказал Ротенберг в разговоре с "Чемпионатом".

«РЕЙНДЖЕРС» — «ВАШИНГТОН» | ПЛЕЙ-ОФФ | 1/8 | ИГРА 2 | ОБЗОР МАТЧА | 24.04.2024