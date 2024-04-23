Овечкин прокомментировал поражение в матче с "Рейнджерс"

Хоккеист "Вашингтона" Овечкин рассказал о поражении от "Рейнджерс"

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Российский хоккеист из американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин дал комментарий по поводу поражения в первой игре серии первого раунда плей-офф от клуба "Рейнджерс".

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Матч закончился со счетом 1:4.

Овечкин сообщил, что сначала команда играла нормально, однако во втором периоде допустила пару ошибок, за которые поплатилась поражением, дав сопернику забить шайбы.

"Забудем эту игру и будем двигаться дальше", — цитирует хоккеиста пресс-служба "Вашингтона".

Портал "Чемпионат" сообщил, что Александр Овечкин пробыл на площадке 19 минут 36 секунд с показателем полезности "-1". Результативными действиями он не отметился.