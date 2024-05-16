Колосков о современном российском футболе без легионеров: "Кто будет на него ходить?"

Колосков: надо ужесточать лимит легионеров, когда будет шанс участия в мировых матчах

1:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал своё мнение относительно заявления председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о необходимости ужесточить ограничения на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Бекетова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Колосков подчеркнул, что данная тема является не новой и регулярно обсуждается. Он отметил, что в текущей ситуации, когда сборная России не играет, присутствие легионеров не мешает местным футболистам, а, наоборот, улучшает качество чемпионата.

Легионеры, по мнению Колоскова, обычно являются сильными игроками мирового класса, некоторые из них выступают за сборные своих стран.

"Если сейчас легионеров убрать, с кем мы останемся? Мы останемся с игроками первого, второго дивизиона. И кому нужен такой футбол? Кто будет на него ходить? Люди ходят на стадион не для того, чтобы в паспорта смотреть, кто из Сербии, кто из Венесуэлы, они ходят смотреть на футболистов", — отметил Колосков, слова которого приводит Metaratings. ru.

Искоренение легионеров из лиги оставит только игроков нижних дивизионов, что негативно скажется на привлекательности российского футбола, так как болельщики приходят на стадионы не только смотреть в первую очередь на личности футболистов.

Колосков напомнил, что ранее всегда придерживался принципа "шесть россиян, пять легионеров", и он продолжает поддерживать это мнение. Он отметил, что усиление ограничений на легионеров становится особенно актуальным в случае, когда сборная России начинает демонстрировать перспективы на международной арене.

"Но как только появится перспектива участия сборной в международных матчах, я думаю, что лимит нужно ужесточать", — добавил Колосков.

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