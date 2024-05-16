Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите на участке амсонию
Кинологи рассказали, что делает собака, когда остается одна
Юрий Лоза пожаловался на отсутствие звания и пенсию в 16 тысяч рублей
Терапевт Заплавнова: сидение на табуретке может быть вредно для здоровья позвоночника
Суд оштрафовал "дочку" Первого канала на 1 миллион рублей
Названы 4 ошибки водителей при езде на машине с механической коробкой передач
ЦБ потребовал от страховщиков раскрыть клиентам комиссию по ДСЖ
В ГИБДД призвали водителей никогда не разъезжаться без оформления ДТП
Вкусный ананасовый смузи: для похудения
Колосков о современном российском футболе без легионеров: "Кто будет на него ходить?"

Колосков: надо ужесточать лимит легионеров, когда будет шанс участия в мировых матчах

1:54
Спорт

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал своё мнение относительно заявления председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о необходимости ужесточить ограничения на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Колосков: надо ужесточать лимит легионеров, когда будет шанс участия в мировых матчах
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Бекетова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Колосков подчеркнул, что данная тема является не новой и регулярно обсуждается. Он отметил, что в текущей ситуации, когда сборная России не играет, присутствие легионеров не мешает местным футболистам, а, наоборот, улучшает качество чемпионата.

Легионеры, по мнению Колоскова, обычно являются сильными игроками мирового класса, некоторые из них выступают за сборные своих стран.

"Если сейчас легионеров убрать, с кем мы останемся? Мы останемся с игроками первого, второго дивизиона. И кому нужен такой футбол? Кто будет на него ходить? Люди ходят на стадион не для того, чтобы в паспорта смотреть, кто из Сербии, кто из Венесуэлы, они ходят смотреть на футболистов", — отметил Колосков, слова которого приводит Metaratings. ru.

Искоренение легионеров из лиги оставит только игроков нижних дивизионов, что негативно скажется на привлекательности российского футбола, так как болельщики приходят на стадионы не только смотреть в первую очередь на личности футболистов.

Колосков напомнил, что ранее всегда придерживался принципа "шесть россиян, пять легионеров", и он продолжает поддерживать это мнение. Он отметил, что усиление ограничений на легионеров становится особенно актуальным в случае, когда сборная России начинает демонстрировать перспективы на международной арене.

"Но как только появится перспектива участия сборной в международных матчах, я думаю, что лимит нужно ужесточать", — добавил Колосков.

5 ПРИЧИН Почему лимит в РПЛ нужно Убрать / Оставить
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Американцы обеспечили экспортеров зерна на Украине спецтехникой
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев Россия, Китай и Азербайджан намекнули Макрону, что надо заниматься проблемами Франции Любовь Степушова
Швейцария отказывается от российского золота: что стоит за резким сокращением импорта?
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Последние материалы
В Германии заявили об ударе по экономике страны из-за действий США против Китая
В ГИБДД призвали водителей никогда не разъезжаться без оформления ДТП
Вкусный ананасовый смузи: для похудения
Как посеять морковь, не прореживая
Российское масло "Дары Кубани" в Белоруссии внесли в список опасной продукции
Турагент рассказала про 5 способов сэкономить на путешествиях
"Живой журнал" и политические шутки: чем известен журналист Максим Кононенко?
Люди могли эволюционировать, чтобы преследовать добычу на больших расстояниях
Три признака того, что крем не подходит для вас
Мать актёра Андрея Светлова сообщила о пропаже сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников