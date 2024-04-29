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Какие подкормки нужны для рассады, на каких стадиях роста и как применять - рассказываем

Когда и чем нужно подкармливать рассаду

1:53
Садоводство

Если правильно подобрать почву и провести предпосевную обработку семян, то часто подкормка рассады не требуется на всем пути её роста до пересадки в открытый грунт. Однако бывают случаи, когда подкормка становится необходимой

Когда и чем нужно подкармливать рассаду
Фото: 500px.com by Breanna Larow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Давайте рассмотрим моменты, когда подкормка рассады необходима.

1. Использование несбалансированной почвы, где рассаде не хватает питательных веществ.

2. Рассада перестала активно расти. Это часто происходит, когда не соблюдаются условия выращивания саженцев или после пересадки.

3. Изменение цвета листьев у рассады. Они могут побледнеть, пожелтеть, а жилки становятся фиолетовыми.

4. Вянут листья и не реагируют на полив. Причиной может быть дефицит меди.

5. Если рассада вытягивается от недостатка света или ей не подходит температура.

Если вы правильно провели предпосевную подготовку, то первую подкормку можно делать только после пикировки или перевалки саженца.

Рекомендации по выбору и применению удобрений для рассады.

1. Концентрация удобрений для рассады должна быть в 2 раза меньше, чем для взрослых растений.

2. При дефиците азота используйте Гумат Аммония, он лучше усваивается молодыми растениями. 

3. Лучше всего для рассады подходят жидкие удобрения или те, которые просто растворять в воде.

4. Подкармливать рассаду можно и народными средствами, если вас не смущает специфический запах. 

5. Подкармливать и поливать рассаду следует только утром, чтобы при снижении температуры к вечеру не создавать условий для развития грибковых заболеваний.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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