Названа стоимость набора "майского дачника" перед праздниками в России

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Перед майскими праздниками "Индекс дачника" составил 10 тысяч рублей

0:42
Экономика

Перед наступлением майских праздников "Индекс дачника" оценивается примерно в 10 тысяч рублей, сообщают "Известия", ссылаясь на информацию "Чек Индекса".

Перед майскими праздниками "Индекс дачника" составил 10 тысяч рублей
Фото: Transferred from pl.wikipedia to Commons by Selso (Jerzy Opioła) at pl.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Этот индекс отражает расходы на необходимый инвентарь, семена, саженцы и садовые принадлежности.

Средние затраты россиян на садово-огородный инвентарь, семена, рассаду и саженцы в апреле составили 2 534 рубля, что существенно превышает показатель в 1946 рублей за аналогичный период предыдущего года. Приобретение тележки добавляет в среднем еще семь тысяч рублей к расходам.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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