Названа стоимость набора "майского дачника" перед праздниками в России

Your browser does not support the audio element.

Перед наступлением майских праздников "Индекс дачника" оценивается примерно в 10 тысяч рублей, сообщают "Известия", ссылаясь на информацию "Чек Индекса".

Фото: Transferred from pl.wikipedia to Commons by Selso (Jerzy Opioła) at pl.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license