Названа стоимость набора "майского дачника" перед праздниками в России

Перед майскими праздниками "Индекс дачника" составил 10 тысяч рублей

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перед наступлением майских праздников "Индекс дачника" оценивается примерно в 10 тысяч рублей, сообщают "Известия", ссылаясь на информацию "Чек Индекса".

Фото: Transferred from pl.wikipedia to Commons by Selso (Jerzy Opioła) at pl.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Этот индекс отражает расходы на необходимый инвентарь, семена, саженцы и садовые принадлежности.

Средние затраты россиян на садово-огородный инвентарь, семена, рассаду и саженцы в апреле составили 2 534 рубля, что существенно превышает показатель в 1946 рублей за аналогичный период предыдущего года. Приобретение тележки добавляет в среднем еще семь тысяч рублей к расходам.