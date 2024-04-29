Названа стоимость набора "майского дачника" перед праздниками в России

Перед наступлением майских праздников "Индекс дачника" оценивается примерно в 10 тысяч рублей, сообщают "Известия", ссылаясь на информацию "Чек Индекса".
Этот индекс отражает расходы на необходимый инвентарь, семена, саженцы и садовые принадлежности.
Средние затраты россиян на садово-огородный инвентарь, семена, рассаду и саженцы в апреле составили 2 534 рубля, что существенно превышает показатель в 1946 рублей за аналогичный период предыдущего года. Приобретение тележки добавляет в среднем еще семь тысяч рублей к расходам.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.