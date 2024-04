Многие садоводы стремятся избавиться от хвоща на своих участках

Хвощ — это одно из самых распространённых растений на дачных участках. Он может быть не только неприятным внешним видом, но и причиной проблем с растениями и урожаем. Поэтому многие садоводы стремятся избавиться от хвоща на своих участках. В этой статье мы расскажем о различных способах борьбы с этим растением.

Фото: commons.wikimedia.org by Vojtěch Dostál is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported