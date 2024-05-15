Опытная стюардесса объяснила, почему пассажирам не следует засыпать во время взлета самолета. Своим предупреждением она поделилась в TikTok, а видео было замечено британским таблоидом Daily Mail.
Бортпроводница Але Педроса, работающая уже почти десять лет и проживающая во Флориде, США, в своем ролике посоветовала путешественникам не спать, пока самолет не покинет взлетно-посадочную полосу. Она отметила, что руление является одним из самых важных этапов полета.
"Вы должны быть полностью осведомлены и бодрствовать в случае чрезвычайной ситуации или необходимости эвакуации", — подчеркнула Педроса.
Кроме того, стюардесса порекомендовала пассажирам воздержаться от употребления принесенного на борт алкоголя, поскольку это нарушает закон, и не ходить по салону босиком, так как пол в самолетах "не всегда самый чистый".
Видео с ее советами набрало более 620 тысяч просмотров. Многие комментаторы признались, что часто игнорировали ее рекомендации. "Я мгновенно засыпаю… Но оправдываюсь тем, что сплю невероятно чутко и знаю, когда нужно проснуться", "Если я не засну перед взлетом, я не засну вообще", "Я пытаюсь спать, потому что во время взлета и посадки очень сильно волнуюсь", — писали пользователи.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.