Почему нельзя спать во время взлета самолета: советы опытной стюардессы

Стюардесса объяснила, почему нельзя засыпать во время взлета самолета

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опытная стюардесса объяснила, почему пассажирам не следует засыпать во время взлета самолета. Своим предупреждением она поделилась в TikTok, а видео было замечено британским таблоидом Daily Mail.

Фото: Wikipedia by Scott & Elaine van der Chijs is licensed under CC BY-NC 2.0

Бортпроводница Але Педроса, работающая уже почти десять лет и проживающая во Флориде, США, в своем ролике посоветовала путешественникам не спать, пока самолет не покинет взлетно-посадочную полосу. Она отметила, что руление является одним из самых важных этапов полета.

"Вы должны быть полностью осведомлены и бодрствовать в случае чрезвычайной ситуации или необходимости эвакуации", — подчеркнула Педроса.

Кроме того, стюардесса порекомендовала пассажирам воздержаться от употребления принесенного на борт алкоголя, поскольку это нарушает закон, и не ходить по салону босиком, так как пол в самолетах "не всегда самый чистый".

Видео с ее советами набрало более 620 тысяч просмотров. Многие комментаторы признались, что часто игнорировали ее рекомендации. "Я мгновенно засыпаю… Но оправдываюсь тем, что сплю невероятно чутко и знаю, когда нужно проснуться", "Если я не засну перед взлетом, я не засну вообще", "Я пытаюсь спать, потому что во время взлета и посадки очень сильно волнуюсь", — писали пользователи.