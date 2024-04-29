Несколько лучших растяжек, которые создадут ощущение, что вы посетили массажиста

Лучшие упражнения на растяжку на каждый день

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Когда вы выполняете эти растяжки, нацеленные на бедра, шею, плечи и многое другое, будьте изобретательны и интуитивно понятны. Каждое тело отличается от других. Во время каждой растяжки интуитивно двигайте телом, чтобы уловить те углы вашего тела, которые нуждаются в этом больше всего.

Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Растяжка задней части шеи.

Стоя или сидя, наклоните голову вперед к груди.

Переплетите пальцы за шеей (не за головой).

Во время обратного отсчета от 20 попробуйте поднять голову, одновременно подтягивая шею к полу руками.

Когда вы достигнете нуля, расслабьтесь.

2. Растяжка боковой части шеи.

Пусть правое ухо опустится к правому плечу.

Возьмите указательный палец правой руки и оттягивайте подбородок назад, пока у вас не появится двойной подбородок.

Выполняйте растяжку до приятных ощущений, позволяя растяжке расширяться естественным образом в течение 30 — 60 секунд.

Переключитесь на другую сторону и повторите упражнение.

3. Растяжка головки селезенки и шейки матки.

Направьте нос к правой подмышечной впадине.

Положите правую руку на затылок и позвольте естественному весу вашей руки опустить нос вниз. Вы должны почувствовать это вдоль задней части шеи с левой стороны.

Удерживайте в течение 30 — 60 секунд, позволяя напряжению спасть, а растяжке увеличиться.

А теперь сделайте то же самое с другой стороны.

4. Растяжка задней части плеч.

Переплетите пальцы на пояснице так, чтобы ладони были обращены назад.

Сведите локти вместе по направлению к передней части тела, одновременно обхватывая позвоночник.

Наклоняйтесь вперед в растяжке до получения приятных ощущений, позволяя им растягиваться естественным образом в течение 30 — 60 секунд.

5. Вращение позвоночника с широко расставленными ногами.

Начните с того, что встаньте, широко расставив ноги.

Наклонитесь вперед и положите руки на пол. Положите правую руку за голову.

Опираясь на локоть, поднимите грудь к потолку как можно выше.

Для начала повернитесь назад, стараясь коснуться левой руки правым локтем.

Выполните упражнение 10 раз, а после повторите с другой стороны.