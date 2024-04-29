Несколько лучших растяжек, которые создадут ощущение, что вы посетили массажиста

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Лучшие упражнения на растяжку на каждый день

2:35
Спорт

Когда вы выполняете эти растяжки, нацеленные на бедра, шею, плечи и многое другое, будьте изобретательны и интуитивно понятны. Каждое тело отличается от других. Во время каждой растяжки интуитивно двигайте телом, чтобы уловить те углы вашего тела, которые нуждаются в этом больше всего.

Лучшие упражнения на растяжку на каждый день
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Растяжка задней части шеи.

  • Стоя или сидя, наклоните голову вперед к груди.
  • Переплетите пальцы за шеей (не за головой).
  • Во время обратного отсчета от 20 попробуйте поднять голову, одновременно подтягивая шею к полу руками.
  • Когда вы достигнете нуля, расслабьтесь.

2. Растяжка боковой части шеи.

  • Пусть правое ухо опустится к правому плечу.
  • Возьмите указательный палец правой руки и оттягивайте подбородок назад, пока у вас не появится двойной подбородок.
  • Выполняйте растяжку до приятных ощущений, позволяя растяжке расширяться естественным образом в течение 30 — 60 секунд.
  • Переключитесь на другую сторону и повторите упражнение.

3. Растяжка головки селезенки и шейки матки.

  • Направьте нос к правой подмышечной впадине.
  • Положите правую руку на затылок и позвольте естественному весу вашей руки опустить нос вниз. Вы должны почувствовать это вдоль задней части шеи с левой стороны.
  • Удерживайте в течение 30 — 60 секунд, позволяя напряжению спасть, а растяжке увеличиться.
  • А теперь сделайте то же самое с другой стороны.

4. Растяжка задней части плеч.

  • Переплетите пальцы на пояснице так, чтобы ладони были обращены назад.
  • Сведите локти вместе по направлению к передней части тела, одновременно обхватывая позвоночник.
  • Наклоняйтесь вперед в растяжке до получения приятных ощущений, позволяя им растягиваться естественным образом в течение 30 — 60 секунд.

5. Вращение позвоночника с широко расставленными ногами.

  • Начните с того, что встаньте, широко расставив ноги.
  • Наклонитесь вперед и положите руки на пол. Положите правую руку за голову.
  • Опираясь на локоть, поднимите грудь к потолку как можно выше.
  • Для начала повернитесь назад, стараясь коснуться левой руки правым локтем.
  • Выполните упражнение 10 раз, а после повторите с другой стороны.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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