Несколько лучших растяжек, которые создадут ощущение, что вы посетили массажиста

Когда вы выполняете эти растяжки, нацеленные на бедра, шею, плечи и многое другое, будьте изобретательны и интуитивно понятны. Каждое тело отличается от других. Во время каждой растяжки интуитивно двигайте телом, чтобы уловить те углы вашего тела, которые нуждаются в этом больше всего.
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
1. Растяжка задней части шеи.
Стоя или сидя, наклоните голову вперед к груди.
Переплетите пальцы за шеей (не за головой).
Во время обратного отсчета от 20 попробуйте поднять голову, одновременно подтягивая шею к полу руками.
Когда вы достигнете нуля, расслабьтесь.
2. Растяжка боковой части шеи.
Пусть правое ухо опустится к правому плечу.
Возьмите указательный палец правой руки и оттягивайте подбородок назад, пока у вас не появится двойной подбородок.
Выполняйте растяжку до приятных ощущений, позволяя растяжке расширяться естественным образом в течение 30 — 60 секунд.
Переключитесь на другую сторону и повторите упражнение.
3. Растяжка головки селезенки и шейки матки.
Направьте нос к правой подмышечной впадине.
Положите правую руку на затылок и позвольте естественному весу вашей руки опустить нос вниз. Вы должны почувствовать это вдоль задней части шеи с левой стороны.
Удерживайте в течение 30 — 60 секунд, позволяя напряжению спасть, а растяжке увеличиться.
А теперь сделайте то же самое с другой стороны.
4. Растяжка задней части плеч.
Переплетите пальцы на пояснице так, чтобы ладони были обращены назад.
Сведите локти вместе по направлению к передней части тела, одновременно обхватывая позвоночник.
Наклоняйтесь вперед в растяжке до получения приятных ощущений, позволяя им растягиваться естественным образом в течение 30 — 60 секунд.
5. Вращение позвоночника с широко расставленными ногами.
Начните с того, что встаньте, широко расставив ноги.
Наклонитесь вперед и положите руки на пол. Положите правую руку за голову.
Опираясь на локоть, поднимите грудь к потолку как можно выше.
Для начала повернитесь назад, стараясь коснуться левой руки правым локтем.
Выполните упражнение 10 раз, а после повторите с другой стороны.