Три сигнала: когда пора искать нового мастера по уходу за ногтями

Три признака, которые говорят о том, что время сменить мастера по уходу за ногтями

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждая девушка стремится найти своего мастера, на которого можно полагаться. Важно, чтобы работа была выполнена качественно и уверенно. Однако есть определенные сигналы, указывающие на необходимость смены мастера, которые не всегда связаны с качеством работы или ценой.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Первый признак — отсутствие обновлений в палитре оттенков. Квалифицированный мастер всегда стремится развиваться и предлагать клиентам новые возможности. Если палитра не обновляется или отсутствует необходимый оттенок, это может быть сигналом к изменению.

Второй признак — критика со стороны мастера. Ваш выбор должен уважаться, и мастер не должен навязывать свое мнение. Если мастер критикует ваши предпочтения, это может быть признаком непрофессионализма.

Третий признак — травмы при снятии покрытия. Если мастер использует агрессивные методы удаления геля или повреждает ногти при работе с фрезой, это негативно сказывается на их состоянии и коже. Это может быть опасно для здоровья ногтей и кожи.

Обращайте внимание на эти признаки, чтобы поддерживать здоровье и красоту ваших ногтей.



