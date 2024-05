Три сигнала: когда пора искать нового мастера по уходу за ногтями

Каждая девушка стремится найти своего мастера, на которого можно полагаться. Важно, чтобы работа была выполнена качественно и уверенно. Однако есть определенные сигналы, указывающие на необходимость смены мастера, которые не всегда связаны с качеством работы или ценой.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.