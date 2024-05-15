Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один и тот же запах воспринимается по разному в зависимости от названия
Россияне не уезжают из России, имея ВНЖ в Европе
Мурашко обозначил список запрещённых для водителей препаратов как предупредительный
Бывший чешский голкипер Гашек заверил, что на ЧМ по хоккею по России не скучают
"Царьград" запустил онлайн-кинотеатр
На Урале после пожаров и паводка спрос на страхование вырос, но недостаточно
Стало известно, почему кошки так много спят
Съёмки фильма "Свой среди чужих" Никиты Михалкова проходили в Чечне
Автоэксперт: шина автомобиля с поврежденным протектором может взорваться на ходу
Похудел до неузнаваемости: сбежавший в Израиль Дмитрий Назаров шокировал фанатов

Актер Дмитрий Назаров шокировал поклонников похудением

0:56
Шоу-бизнес

Актер и телеведущий Дмитрий Назаров удивил своих поклонников заметным похудением. В своем Instagram* он разместил видео, где появляется в желтой футболке и синей кофте на молнии, сидя на стуле и читая басню, которую написал сам.

Актер Дмитрий Назаров шокировал поклонников похудением
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На видео 66-летний артист выглядел значительно стройнее, что вызвало удивление среди интернет-пользователей. В комментариях многие выразили свою заботу о здоровье актера.

В начале 2023 года стало известно, что Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из Московского Художественного театра имени Чехова.

Согласно сообщениям в СМИ, увольнение произошло на фоне антироссийских высказываний актера и его позиции по отношению к спецоперации на Украине.

* владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Прорыв в подводной археологии: на дне Адриатики найдены доказательства древнего человеческого присутствия
Прорыв в подводной археологии: на дне Адриатики найдены доказательства древнего человеческого присутствия
Последние материалы
Как пожилым людям выполнять работу в саду без вреда для здоровья
Люди без внутреннего голоса обладают худшей вербальной памятью
Эксперт Веселов: в охране Роберта Фицо могли быть сообщники злоумышленника
Мария Ильюхина назвала своё путешествие в Башкирию экстремальным
Теннисиста Хачанова могут не допустить на ОИ-2024 из-за георгиевской ленты в соцсети
За езду на нестандартных шинах могуть лишить прав
Эксперт: россияне будут платить налог на доходы физических лиц по повышенной ставке
Российские ученые смогли победить рак головного мозга
Европейские лидеры с разной степенью резкости осудили покушение на Фицо
Дочь режиссера Кончаловского вместе с мужем уехала из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников