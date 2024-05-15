Похудел до неузнаваемости: сбежавший в Израиль Дмитрий Назаров шокировал фанатов

Актер и телеведущий Дмитрий Назаров удивил своих поклонников заметным похудением. В своем Instagram* он разместил видео, где появляется в желтой футболке и синей кофте на молнии, сидя на стуле и читая басню, которую написал сам.
На видео 66-летний артист выглядел значительно стройнее, что вызвало удивление среди интернет-пользователей. В комментариях многие выразили свою заботу о здоровье актера.
В начале 2023 года стало известно, что Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из Московского Художественного театра имени Чехова.
Согласно сообщениям в СМИ, увольнение произошло на фоне антироссийских высказываний актера и его позиции по отношению к спецоперации на Украине.
* владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
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