Похудел до неузнаваемости: сбежавший в Израиль Дмитрий Назаров шокировал фанатов

Актер Дмитрий Назаров шокировал поклонников похудением

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер и телеведущий Дмитрий Назаров удивил своих поклонников заметным похудением. В своем Instagram* он разместил видео, где появляется в желтой футболке и синей кофте на молнии, сидя на стуле и читая басню, которую написал сам.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На видео 66-летний артист выглядел значительно стройнее, что вызвало удивление среди интернет-пользователей. В комментариях многие выразили свою заботу о здоровье актера.

В начале 2023 года стало известно, что Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из Московского Художественного театра имени Чехова.

Согласно сообщениям в СМИ, увольнение произошло на фоне антироссийских высказываний актера и его позиции по отношению к спецоперации на Украине.

* владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.