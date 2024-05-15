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Лёгкий, освежающий салат из красных апельсинов в сицилийском стиле: очень простое в приготовлении праздничное блюдо

Салат из красного апельсина в сицилийском стиле: рецепт для ленивых

1:14
Еда

Вкус Сицилии у вас дома! Этот лёгкий, освежающий салат из красных апельсинов очень простой в приготовлении, полезный и красивый!  Можно смело ставить на праздничный стол.

Салат из красного апельсина в сицилийском стиле: рецепт для ленивых
Фото: flickr.com by April Killingsworth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 апельсина, разрезанных на дольки
  • 6 красных апельсинов, разрезанных на дольки
  • 1/4 большой красной луковицы, нарезанной очень тонко
  • Фенхель, разрезанный на четыре части и нарезанный тонкими полосками
  • Пучок мяты
  • 1/4 стакана сыра фета из овечьего молока
  • 1/4 стакана красного винного уксуса
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 1 столовая ложка семян тмина
  • 1/3 стакана фисташек, поджаренных и слегка измельчённых
  • Соль и перец для вкуса

Приготовление

  1. Сложите все дольки цитрусовых, лук и фенхель в большую салатницу.
  2. В небольшой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте семена тмина, уксус, приправьте солью и перцем, слегка поджарьте, затем дайте остыть.
  3. Полейте заправкой из тмина салат. Смешайте фисташки и сыр фета. При подаче украсьте этой смесью салат. 
Праздничный салат из апельсинов
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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