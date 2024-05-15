Лёгкий, освежающий салат из красных апельсинов в сицилийском стиле: очень простое в приготовлении праздничное блюдо

Салат из красного апельсина в сицилийском стиле: рецепт для ленивых

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкус Сицилии у вас дома! Этот лёгкий, освежающий салат из красных апельсинов очень простой в приготовлении, полезный и красивый! Можно смело ставить на праздничный стол.

Фото: flickr.com by April Killingsworth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

3 апельсина, разрезанных на дольки

6 красных апельсинов, разрезанных на дольки

1/4 большой красной луковицы, нарезанной очень тонко

Фенхель, разрезанный на четыре части и нарезанный тонкими полосками

Пучок мяты

1/4 стакана сыра фета из овечьего молока

1/4 стакана красного винного уксуса

1/4 стакана оливкового масла

1 столовая ложка семян тмина

1/3 стакана фисташек, поджаренных и слегка измельчённых

Соль и перец для вкуса

Приготовление

Сложите все дольки цитрусовых, лук и фенхель в большую салатницу. В небольшой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте семена тмина, уксус, приправьте солью и перцем, слегка поджарьте, затем дайте остыть. Полейте заправкой из тмина салат. Смешайте фисташки и сыр фета. При подаче украсьте этой смесью салат.