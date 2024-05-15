Лёгкий, освежающий салат из красных апельсинов в сицилийском стиле: очень простое в приготовлении праздничное блюдо
Салат из красного апельсина в сицилийском стиле: рецепт для ленивых
1:14
Вкус Сицилии у вас дома! Этот лёгкий, освежающий салат из красных апельсинов очень простой в приготовлении, полезный и красивый! Можно смело ставить на праздничный стол.
Фото: flickr.com by April Killingsworth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 3 апельсина, разрезанных на дольки
- 6 красных апельсинов, разрезанных на дольки
- 1/4 большой красной луковицы, нарезанной очень тонко
- Фенхель, разрезанный на четыре части и нарезанный тонкими полосками
- Пучок мяты
- 1/4 стакана сыра фета из овечьего молока
- 1/4 стакана красного винного уксуса
- 1/4 стакана оливкового масла
- 1 столовая ложка семян тмина
- 1/3 стакана фисташек, поджаренных и слегка измельчённых
- Соль и перец для вкуса
Приготовление
- Сложите все дольки цитрусовых, лук и фенхель в большую салатницу.
- В небольшой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте семена тмина, уксус, приправьте солью и перцем, слегка поджарьте, затем дайте остыть.
- Полейте заправкой из тмина салат. Смешайте фисташки и сыр фета. При подаче украсьте этой смесью салат.
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Праздничный салат из апельсинов