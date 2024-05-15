Производство высокотехнологичной продукции в Москве увеличилось более чем вдвое

Производство компьютеров, электроники и оптики в Москве выросло почти в 2,7 раза

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале 2024 года московские производители высокотехнологичной продукции, благодаря поддержке муниципалитета, смогли увеличить объемы производства более чем в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Фото: unsplash.com by Lee Campbell leecampbell is licensed under Commons, the free media repository

Об этом проинформировал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта, Максим Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что за первые три месяца года обрабатывающая промышленность города показала рост на 17,9%.

Особенно выделяются секторы, занимающиеся производством компьютерной техники и оптики, пищевых продуктов, медикаментов, а также машин и оборудования.