Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Путин негодует по поводу покушения на Роберта Фицо
Три признака, которые говорят о том, что время сменить мастера по уходу за ногтями
Ксения Собчак рассказала о "кринжовом" портрете Карла III: что это вообще такое
Кинологи дали ответ, как понять, что хочет сказать ваша собака
Российская тревел-блогерша назвала шокирующие привычки китайцев
Как пожилым людям выполнять работу в саду без вреда для здоровья
Люди без внутреннего голоса обладают худшей вербальной памятью
Эксперт Веселов: в охране Роберта Фицо могли быть сообщники злоумышленника
Мария Ильюхина назвала своё путешествие в Башкирию экстремальным
Производство высокотехнологичной продукции в Москве увеличилось более чем вдвое

Производство компьютеров, электроники и оптики в Москве выросло почти в 2,7 раза

0:45
Экономика

В начале 2024 года московские производители высокотехнологичной продукции, благодаря поддержке муниципалитета, смогли увеличить объемы производства более чем в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Производство компьютеров, электроники и оптики в Москве выросло почти в 2,7 раза
Фото: unsplash.com by Lee Campbell leecampbell is licensed under Commons, the free media repository

Об этом проинформировал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта, Максим Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что за первые три месяца года обрабатывающая промышленность города показала рост на 17,9%.

Особенно выделяются секторы, занимающиеся производством компьютерной техники и оптики, пищевых продуктов, медикаментов, а также машин и оборудования.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
Как пожилым людям выполнять работу в саду без вреда для здоровья
Люди без внутреннего голоса обладают худшей вербальной памятью
Эксперт Веселов: в охране Роберта Фицо могли быть сообщники злоумышленника
Мария Ильюхина назвала своё путешествие в Башкирию экстремальным
Теннисиста Хачанова могут не допустить на ОИ-2024 из-за георгиевской ленты в соцсети
За езду на нестандартных шинах могуть лишить прав
Эксперт: россияне будут платить налог на доходы физических лиц по повышенной ставке
Российские ученые смогли победить рак головного мозга
Европейские лидеры с разной степенью резкости осудили покушение на Фицо
Дочь режиссера Кончаловского вместе с мужем уехала из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников