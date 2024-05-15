В начале 2024 года московские производители высокотехнологичной продукции, благодаря поддержке муниципалитета, смогли увеличить объемы производства более чем в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Об этом проинформировал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта, Максим Ликсутов.
Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что за первые три месяца года обрабатывающая промышленность города показала рост на 17,9%.
Особенно выделяются секторы, занимающиеся производством компьютерной техники и оптики, пищевых продуктов, медикаментов, а также машин и оборудования.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.