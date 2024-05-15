Когда у машины может взорваться колесо

Серьёзная деформация протектора, известная как "грыжа", может привести к взрыву шины во время движения автомобиля. Об этом в интервью "Газете.Ru" сообщил владелец и руководитель сети автосервисов Fit Service Николай Погуляев.
"Деформация шины по протектору — серьёзная проблема. Это также называют "грыжей", только она находится в другом месте. В этом случае использование покрышки запрещено, так как повреждается металлокорд — внутренняя часть покрышки, расположенная между каркасом и протектором, которая предназначена для смягчения ударных нагрузок. Колесо может взорваться прямо во время движения", — пояснил Николай Погуляев.
По словам эксперта, определить деформацию протектора можно по вибрации кузова автомобиля во время движения. При этом такую покрышку невозможно отремонтировать — её нужно утилизировать и заменить на новую, добавил он.
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