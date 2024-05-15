Узнайте правду: почему кошки спят по 16 часов в сутки

Стало известно, почему кошки так много спят

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки проводят значительную часть своей жизни во сне, и это часто удивляет или даже беспокоит их владельцев. В среднем кошки спят от 12 до 16 часов в сутки, а котята и пожилые кошки могут спать еще больше — до 20 часов в сутки.

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Но почему кошки так много времени проводят в мире снов? Вот три основные причины этого поведения.

Сон — это важная часть жизни любого хищника, и кошки не исключение. В дикой природе кошки являются хищниками, которым необходимо сохранять энергию для охоты. Хотя домашние кошки не охотятся, они сохранили этот инстинкт. Большая часть их сна — это не глубокий сон, а так называемая "спящая бдительность", когда они могут быстро проснуться и быть готовыми к действию.

Кошки — очень энергичные животные, когда они не спят. Игры, исследование территории и даже короткие периоды активности требуют значительных затрат энергии. Сон помогает кошкам восстановить эту энергию. Во время сна у кошек, как и у других животных, происходит регенерация тканей, рост и восстановление мозга. В частности, во время быстрого сна, когда кошки часто дергаются и двигают лапами, происходит обработка информации, полученной за день, и закрепление навыков.

Образ жизни кошки также играет важную роль в ее сне. Кошки являются по своей природе сумеречными животными, что означает, что они наиболее активны в сумерках и рассвете. Это время, когда их дикие предки охотились. Чтобы адаптироваться к такому распорядку дня, домашние кошки спят в течение дня и становятся более активными, когда наступает утро или вечер.