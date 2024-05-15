"Бюджет — не бездонная бочка": страховщик предупредил, что без страховки можно остаться ни с чем в случае ЧС

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На Урале после пожаров и паводка спрос на страхование вырос, но недостаточно

2:44
Страхование

На территориях, пострадавших от пожаров и наводнений, вырос спрос на страхование имущества. Однако процент застрахованных по-прежнему остаётся низким, рассказал "Российской газете" председатель Союза страховщиков Уральского региона Сергей Смирнов.

На Урале после пожаров и паводка спрос на страхование вырос, но недостаточно
Фото: Wikipedia by SC National Guard is licensed under public domain

Эксперт отметил, что в России функции помощи людям берёт на себя государство, поэтому граждане страхуются нехотя.

"У нас социальное государство, которое помогает оперативно и в большом объеме, это во многом расслабляет людей, они не используют превентивные меры для защиты своего имущества", — пояснил он.

При этом катастрофы становятся всё масштабнее: недавний паводок в Оренбуржье предварительно оценивают в 40 миллиардов рублей, в Зауралье — от 4 до 9 миллиардов, подчеркнул глава союза.

"А бюджет — не бездонная бочка, поэтому здесь напрашивается участие страхового рынка: нужно учиться заботиться о себе и самим. Конечно, процент застрахованных растет, но не теми темпами, какими бы нам хотелось", — констатировал Смирнов.

По его словам, в целом по стране и в Свердловской области в частности количество застрахованных домовладений не превышает 10%.

Заботиться о сохранности имущества нужно каждому, отметил глава союза, при этом нужно подходить к этому, трезво оценивая риски: на одних территориях больше угроза наводнения, на других — пожара. Также нужно подумать, какое имущество страховать: это обоснованно, если в квартире или доме дорогой ремонт и техника.

Стоимость страхования примерно одинаковая по всей стране, добавил он. Если в регионе повышенный риск ЧС, то это отразится не на цене страховки, а на более глубоком подходе к оценке риск-факторов. со стороны страховщика, пояснил он. Так, есть регионы, где компания перед заключением договора обязательно фиксирует состояние имущества и соблюдение противопожарных требований.

Смирнов отметил, что в федеральный закон о страховом деле внесены поправки, предусматривающие создание льготных региональных программ страхования от стихийных бедствий. По мнению эксперта, это должно стать побудительным мотивом для людей: при массовых убытках они получат и страховую выплату, и компенсацию от государства. В отсутствие страховки человек может рассчитывать только на помощь из бюджета, предупредил глава союза. Однако пока региональное страхование в России не развито, посетовал он.

Ранее Минсельхоз пообещал контролировать работу страховщиков после майских заморозков. 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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