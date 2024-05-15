"Будем внимательно следить": Минсельхоз проконтролирует получение компенсаций аграриями после природных ЧС

В текущем году АПК России столкнулся с необходимостью пересева сельскохозяйственных культур на площади в 500 тыс. гектаров из-за заморозков, однако ресурсы для этого имеются, сообщила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Госдумы 14 мая.
"В связи с заморозками, из-за которых из строя вышло около 500 тыс. гектаров, региональные власти ввели чрезвычайное положение в трех регионах. Предварительные данные говорят, что всё это пространство необходимо пересеять", — заявила она, отвечая на вопросы депутатов.
Лут подчеркнула, что необходимые семена в наличии и предусмотрены достаточные лимиты на посевные работы, включая пересев.
"Мы будем следить за ситуацией, и если потребуется дополнительное финансирование, мы найдем возможности для его предоставления", — уточнила она.
Осложнение ситуации возможно из-за наступающей засухи на юге страны, подчеркнула Лут.
"Если в ближайшее время дождей не будет, то засуха станет очевидной", — добавила спикер.
Также она отметила важность работы страховых компаний в условиях неблагоприятных погодных условий.
"Мы будем внимательно следить за тем, как страховые компании выполняют свои обязательства перед аграриями, особенно в случаях чрезвычайных ситуаций, чтобы страховые выплаты были произведены в срок", — заявила кандидат в министры Минсельхоза.
Режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков уже введен в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях, а в Волгоградской области — в 32 районах.
Общая площадь посевных площадей в этом году увеличилась на 300 тыс. гектаров по сравнению с прошлым годом и составляет 84,5 млн гектаров, из которых 20 млн гектаров занимают озимые культуры, 95% которых находятся в хорошем состоянии, сообщает "Интерфакс".
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