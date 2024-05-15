Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Муж Верочки изначально был одним из главных героев фильма "Служебный роман"
Стало известно, чем нельзя кормить белую кошку
Как быстро проветрить салон автомобиля в жаркий день
Арбузный смузи: освежающий напиток
Сын Виктора Цоя использовал архивные кадры отца в новом клипе
Телеведущая Регина Тодоренко готова потратить на туфли от 5 до 55 тысяч рублей
Садальский оценил наряд Лены Лениной на Каннском фестивале
Доля инвесторов в недвижимость на рынке ипотеки уменьшилась
Дени Де Вито рассказал, что никогда не страдал из-за собственного роста
"Будем внимательно следить": Минсельхоз проконтролирует получение компенсаций аграриями после природных ЧС

Минсельхоз пообещал контролировать работу страховщиков после заморозков

2:12
Страхование

В текущем году АПК России столкнулся с необходимостью пересева сельскохозяйственных культур на площади в 500 тыс. гектаров из-за заморозков, однако ресурсы для этого имеются, сообщила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Госдумы 14 мая.

Минсельхоз пообещал контролировать работу страховщиков после заморозков
Фото: freepik.com by grmarc is licensed under public domain

"В связи с заморозками, из-за которых из строя вышло около 500 тыс. гектаров, региональные власти ввели чрезвычайное положение в трех регионах. Предварительные данные говорят, что всё это пространство необходимо пересеять", — заявила она, отвечая на вопросы депутатов.

Лут подчеркнула, что необходимые семена в наличии и предусмотрены достаточные лимиты на посевные работы, включая пересев.

"Мы будем следить за ситуацией, и если потребуется дополнительное финансирование, мы найдем возможности для его предоставления", — уточнила она.

Осложнение ситуации возможно из-за наступающей засухи на юге страны, подчеркнула Лут.

"Если в ближайшее время дождей не будет, то засуха станет очевидной", — добавила спикер.

Также она отметила важность работы страховых компаний в условиях неблагоприятных погодных условий.

"Мы будем внимательно следить за тем, как страховые компании выполняют свои обязательства перед аграриями, особенно в случаях чрезвычайных ситуаций, чтобы страховые выплаты были произведены в срок", — заявила кандидат в министры Минсельхоза.

Режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков уже введен в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях, а в Волгоградской области — в 32 районах.

Общая площадь посевных площадей в этом году увеличилась на 300 тыс. гектаров по сравнению с прошлым годом и составляет 84,5 млн гектаров, из которых 20 млн гектаров занимают озимые культуры, 95% которых находятся в хорошем состоянии, сообщает "Интерфакс".

Ранее Институт современного развития рассказал, когда надо страховать дома жителям пожароопасных регионов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
NatAstro: открыта экзопланета, вращающаяся вокруг звезды вдвое холоднее Солнца
Как замачивать семена укропа
Нефть из России вполне законно поступает в ЕС, несмотря на европейское эмбарго
Американцы обеспечили экспортеров зерна на Украине спецтехникой
Суд Москвы отклонил иск против Ивлеевой и клуба "Мутабор" из-за "голой" вечеринки
Мужчина пощупал грудь несовершеннолетней девушки во время полета и попал в тюрьму
Как защитить сад от весенних заморозков. Секретный способ
Джазовая певица Мерабова не считает нужным прощать Аллу Пугачёву
Фильм "Чебурашка" стал самым просматриваемым проектом на ТВ в начале года
Минсельхоз пообещал контролировать работу страховщиков после заморозков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников