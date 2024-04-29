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РНПК помогла российским компаниям получить разрешение Индии на морское страхование нефтяных танкеров

Индия разрешила российским компаниям страховать морские перевозки после гарантий РНПК

1:59
Страхование

Российский государственный перестраховщик оказал финансовую поддержку трём отечественным страховщикам, что позволило им получить разрешение Индии на предоставление морского страхового покрытия нефтяным танкерам, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Индия разрешила российским компаниям страховать морские перевозки после гарантий РНПК
Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США) is licensed under public domain

Агентство отметило, что Москва стремится облегчить торговлю с Индией в условиях западных санкций, ужесточивших контроль за торговлей российской нефтью и отрезавших Россию от глобальной сети страховщиков и брокеров.

Индия выдала российским компаниям "Согаз Страхование", "АльфаСтрахование" и "ВСК" совместно с "Ингосстрахом" разрешение на морское страхование — об этом говорится в приказе, размещенном на веб-сайте индийского регулятора судоходства. Компании были одобрены после того, как Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) предоставила финансовую гарантию. Это первый случай участия перестраховщика в получении аккредитации в Индии.

"При поддержке Российской национальной перестраховочной компании, полностью принадлежащей правительству России, эти страховщики могут похвастаться надежной финансовой поддержкой и стабильностью”, — заявил один из источников, на которые ссылается Reuters.

Страхование имеет важное значение для морских перевозок, особенно нефтеналивных грузов, которые требуют самых высоких стандартов безопасности из-за риска разливов нефти, подчёркивает агентство.

По данным Reuters, российские страховщики не являются частью международной ассоциации взаимного страхования P&I club, которая обеспечивает покрытие морской ответственности примерно 90% мировых морских перевозок.

Источники подчёркивают, что индийским регулятором судоходства была соблюдена надлежащая процедура для включения российских страховщиков в список компаний, не входящих в P&I club, которые могут предоставлять страхование.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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