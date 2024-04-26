Индийское регулирующее агентство выдало разрешения на морское страхование четырем российским провайдерам до 2025 года

Четыре российские компании получили право на морское страхование в Индии

1:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Индия разрешила четырем российским компаниям — ВСК, Согаз, Альфастрахование и Ингострах — предоставлять морские страховые услуги. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации Генеральной дирекции судоходства Индии, ВСК, Согаз и Альфастрахование получили лицензии на деятельность до 20 февраля 2025 года, а Ингострах — до марта 2029 года. Страховое покрытие этих компаний предоставляет Российская национальная перестраховочная компания. Это шаг позволит России уменьшить зависимость от западных страховщиков, подчеркивает агентство.

Ранее российский танкерный флот, экспортирующий нефть в Индию, использовал услуги западных страховщиков. Но после введения ограничения цены в $60 за баррель, установленного G7 и ЕС, Россия столкнулась с необходимостью пересмотреть свои страховые соглашения.

Теперь, используя свои страховые ресурсы, Москва стремится снизить внешние риски и удовлетворить требования индийских покупателей. В марте менее четверти поставок в различные регионы было застраховано через лондонские клубы взаимного страхования.

Согласно данным мониторинга транспортных потоков, Россия является крупнейшим поставщиком нефти для Индии, с рекордным объемом импорта в апреле в размере 1,72 млн баррелей в день.