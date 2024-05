Топ-3 самых прибыльных инвестиций за 10 лет: недвижимость, биткойн и золото

Рынок жилья в Лондоне за последние 10 лет стал одним из самых прибыльных для инвестиций, демонстрируя доходность более 44%.

Фото: commons.wikimedia.org by Revised by Reworked is licensed under the copyright holder of this work, release this work into the public domain