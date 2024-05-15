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Топ-3 самых прибыльных инвестиций за 10 лет: недвижимость, биткойн и золото

Лондонский рынок жилья оказался одним из самых выгодных для инвестиций

1:24
Экономика

Рынок жилья в Лондоне за последние 10 лет стал одним из самых прибыльных для инвестиций, демонстрируя доходность более 44%.

Лондонский рынок жилья оказался одним из самых выгодных для инвестиций
Фото: commons.wikimedia.org by Revised by Reworked is licensed under the copyright holder of this work, release this work into the public domain

Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведённого британским агентством недвижимости Foxtons.

Аналитики фирмы сравнили показатели рынка жилой недвижимости в столице Великобритании с девятью другими популярными инвестиционными активами, включая криптовалюту и акции компаний из индекса FTSE 100. Выяснилось, что за последнее десятилетие лишь два актива превзошли лондонскую недвижимость по доходности.

Первое место занимает биткойн, чья ошеломляющая доходность составила 4 963% за этот период. В декабре 2013 года средняя стоимость криптовалюты была $840,3, а к декабрю 2023 года она взлетела до $42 544.

На втором месте оказалось золото — традиционный защитный актив — с доходностью 66,8% за те же 10 лет. В 2013 году цена унции золота составляла около $1 223,9, а к декабрю прошлого года достигла $2 042.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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