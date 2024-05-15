Топ-3 самых прибыльных инвестиций за 10 лет: недвижимость, биткойн и золото

Лондонский рынок жилья оказался одним из самых выгодных для инвестиций

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок жилья в Лондоне за последние 10 лет стал одним из самых прибыльных для инвестиций, демонстрируя доходность более 44%.

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Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведённого британским агентством недвижимости Foxtons.

Аналитики фирмы сравнили показатели рынка жилой недвижимости в столице Великобритании с девятью другими популярными инвестиционными активами, включая криптовалюту и акции компаний из индекса FTSE 100. Выяснилось, что за последнее десятилетие лишь два актива превзошли лондонскую недвижимость по доходности.

Первое место занимает биткойн, чья ошеломляющая доходность составила 4 963% за этот период. В декабре 2013 года средняя стоимость криптовалюты была $840,3, а к декабрю 2023 года она взлетела до $42 544.

На втором месте оказалось золото — традиционный защитный актив — с доходностью 66,8% за те же 10 лет. В 2013 году цена унции золота составляла около $1 223,9, а к декабрю прошлого года достигла $2 042.