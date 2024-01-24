В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В Красном море сложилась напряженная обстановка, вызванная масштабной кампанией США и Великобритании против хуситов. Для владельцев гражданских судов это весьма негативное развитие событий. Транспортные компании несут серьёзные убытки, не имея возможности использовать обычные морские маршруты.
Американское издание о морской отрасли и судоходстве The Maritime Executive отмечает, что не все страны сталкиваются с подобными трудностями в Красном море.
В условиях блокады западные суда вынуждены искать альтернативные маршруты, в то время как суда из России и Китая свободно двигаются по Красному морю благодаря гарантиям безопасного прохода со стороны хуситов.
"Китай и Россия получили возможность свободного прохода через заблокированное Красное море", — отмечается в материале (перевод АБН24).
Такая ситуация вызывает раздражение со стороны США и их союзников. Сейчас маршрут через Красное море и Суэцкий канал является самым быстрым вариантом морских перевозок между Дальним Востоком и Средиземноморьем.
Альтернативой является обход вокруг Африки, что приводит к увеличению сроков доставки и расходов на перевозку. Так что у компаний, который продолжают использовать Суэцкий канал, есть преимущество. Чем на Западе, конечно, недовольны — ведь для американских и европейских компаний это означает и увеличение сроков поставок, и рост их стоимости.
"Безопасность российских и китайских судов, возможно, имеет политические корни", — недовольны авторы материала The Maritime Executive.
Россия высказывалась против американо-британской операции в Красном море. Министерство иностранных дел РФ квалифицировало действия американского флота как грубое нарушение устава ООН и угрозу региональной стабильности.
В свою очередь, Китай призвал к проведению мирной конференции между Израилем и Палестиной, что соответствует требованиям хуситов, отмечает американское издание.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.