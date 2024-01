В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В Красном море сложилась напряженная обстановка, вызванная масштабной кампанией США и Великобритании против хуситов. Для владельцев гражданских судов это весьма негативное развитие событий. Транспортные компании несут серьёзные убытки, не имея возможности использовать обычные морские маршруты.

Фото: openverse.org by Trey Ratcliff is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.