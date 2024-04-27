МИД Таджикистана дал срочную рекомендацию соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию "без острой необходимости"

Гражданам Таджикистана посоветовали временно не ездить в Россию

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Министерство иностранных дел Таджикистана дало срочную рекомендацию соотечественникам временно воздержаться от посещения РФ. Сообщение опубликовано на официальном сайте и в соцсетях ведомства.

Фото: en.kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Гражданам республики посоветовали не ездить в Россию "без острой необходимости", любыми видами транспорта.

Ранее МИД Таджикистана выразил обеспокоенность послу РФ Семёну Григорьеву якобы имевшими место необоснованными случаями отказа во въезде в Россию гражданам республики. Президент Общероссийской общественной организации "Федерация мигрантов России" Вадим Коженов сообщил, что никаких жалоб на проблемы со въездом в РФ от граждан Таджикистана не зафиксировано. Также не подтверждается информация об оттоке трудовых мигрантов из РФ, отметил он.

Ранее на Украине сообщили о планах увольнять граждан, имеющих родственников в новых регионах России.