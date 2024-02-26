Смелая Чехия объявила себя мировым центром сбора и логистики боеприпасов на Украину

Прага скоро может быть неприятно удивлена местью России

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Чехия проявляет отменные организационные способности, разыскивая по всему миру и доставляя на Украину боеприпасы, и не боится мести.

Фото: Pikabu by pikabu.ru

Чехия поставит Украине "сотни тысяч снарядов за считанные недели"

Президент Чехии Пётр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага выступит посредником по доставке "сотен тысяч артиллерийских снарядов".

По его словам, это можно сделать в считанные недели, если будет финансирование совместно с партнерами в США, Германии, Швеции и других странах. Позже Павел заявил на пресс-конференции, что не предвидит проблем со сбором денег на закупку этих боеприпасов.

"Мы выявили полмиллиона единиц 155-миллиметровых боеприпасов и триста тысяч единиц 122-миллиметровых боеприпасов", — сообщил Павел, но отказался уточнять конкретные страны "по понятным причинам".

По политическим причинам они могут не счесть это приемлемым, уточнил чешский президент.

В начале февраля издание Politico сообщило, что Чехия интересуется боеприпасами от оружейных компаний Южной Кореи, Турции или ЮАР.

Чехия мести не боится

Министр обороны Яна Чернохова в интервью "Чешскому радио плюс" подчеркнула, что "информацию (о наличии снарядов) мы собирали и собираем уже давно".

Она заверила, что желающих поставлять боеприпасы через Чехию "довольно много". Чернохова конкретно упомянула Канаду, Нидерланды или скандинавские страны, но некоторые хотят остаться анонимными из-за "боязни мести". Министр считает, что за три месяца можно организовать эти закупки и поставить в ВСУ.

При этом, напомнив о "диверсионной акции российских спецслужб во Врбетице", Чернохова заверила, что "некоторая часть военной техники, которая будет перевезена, вообще не попадёт в Чехию".

Своё оружие Чехия также давно поставляет на Украину. Это танки Т-72А, 130 БМП и десятки автомобилей. Среди подарков — 13 самоходных гаубиц и 12 ракетных установок Vampire с боеприпасами к этому оружию. Кроме того, министерство обороны сообщило, что Чехия также подарила 128 миномётов с боеприпасами и десятки тысяч единиц стрелкового оружия с миллионами патронов.

Прага может скоро неприятно удивиться: "А нас за что?"

Хотелось бы напомнить храброй Праге, что Москва поставила ей на вид участие ракетных установок RM-70 Vampire в обстрелах Белгорода. Постпредство РФ при ООН пригласило к участию в заседании Совбеза постпреда Чехии, чтобы он объяснил участие страны в массовых убийствах мирных жителей РФ. Но он по-хамски отказался.

В то же время Чехия стала покупать российский газ через Словакию в геометрической прогрессии и врёт населению, что независима от него. То есть продолжает спонсировать российскую армию. Такая двойная мораль не делает Праге чести.

Также хотелось бы отважному чешскому руководству напомнить слова заместителя председателя Совбеза РФ и лидера правящей партии Дмитрия Медведева о том, что на фоне эскалации Западом ситуации на Украине надо "всем нам" "мстить им везде, где только можно, так как они наши враги".

"Создавать им возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира. А также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично", — написал Медведев в Telegram.

Так что Прага скоро может неприятно удивиться.

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