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Любовь Степушова
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие

Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело?

4:03
Мир » Европа » Евросоюз

Сто бронетранспортёров (БТР) советского производства, предназначенные Украине, вероятно, не двинутся с места, пока Болгария не получит некую компенсацию.

Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело?
Фото: википедия by Кирилл Капустин - http://imagesfrombulgaria.com/v/Military/btr-60.jpg.html

Болгария отложила поставку Украине 100 БТР

Издание Euroactiv сообщило, что Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортёров советского производства украинской армии, поскольку министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

Решение об отправке БТР было принято более трёх месяцев назад в парламенте 152 голосами "за". "Против" проголосовали 57 депутатов, из "Возрождения" и БСП. Вето президента Румена Радева парламент преодолел.

Министр обороны Тодор Тагарев пояснил, что поставки задерживаются из-за сложной логистики. Месяц назад тот же Тагарев уверял, что Великобритания пообещала оплатить доставку.

Из его слов стало понятно, что машины будут отправляться по железной дороге.

"Речь идёт о привлечении составов плюс оснащении бронетранспортёров. Я думаю, что менее чем через месяц они уйдут", — сказал Тагарев Nova News.

БТР не сдвинутся с места без компенсации Болгарии

София очень хочет вступить в шенгенскую зону, и эти 100 бронетранспортёров бы помогли, но Болгария давно помогает ВСУ, а Шенген ближе не становится.

В середине октября 2023 года было официально объявлено, что Болгария передаст Киеву комплектующие для ЗРК С-300 советского производства. А снаряды через третьи страны болгары стали поставлять ещё весной 2022 года, порой покрывая до трети потребностей украинских войск. Как уточнило издание Die Welt, транспортировку оплачивали Лондон и Вашингтон.

Очевидно также, что у Софии были надежды, что США поставят Болгарии более современную технику. Но, похоже, что-то не срастается.

С другой стороны, в Болгарии насмотрелись на

  • Венгрию,
  • Словакию,
  • Францию,
  • Италию,
  • Австрию,
  • Польшу

(легче сказать, на кого не надо смотреть) — как там лихо торгуются с ЕС и США за свои интересы. Поэтому БТР, вероятно, не двинутся с места, пока у Болгарии не будет компенсации или не состоится вступление в шенгенскую зону.

На фоне всяческих уверений коллективного Запада о помощи Киеву до "поражения России", в реальности сейчас на Украину всем там наплевать, главное — урвать себе любимым хотя бы какие-нибудь "ништяки", пока она не развалилась.

Братушки давно переформатированы

Нечего удивляться и предательству "братушек". Болгария, как и Украина, — это страна, переформатированная западными НКО и СМИ. Как пишет главный редактор Pogled.Info Румен Петков, в стране в почёте историки, которые утверждают, что русско-турецкая война 1877-1878 годов не была освободительной для болгар, а преследовала российские "имперские" интересы по контролю над Босфором. А те, кто придерживается исторической правды, клеймятся как "люди, из-за которых мы не можем развиваться по-европейски". Учёные на западных грантах доказывают, что болгары не славяне, чтобы отрезать всякие связи с русскими.

В новейшей истории искажается правда о Второй мировой войне, болгарское профашистское и прогерманское правительство представляется демократическим и патриотическим, а Красная Армия — как армия, оккупировавшая Болгарию и разделившая болгар "с богатой и цивилизованной Европой".

В состоянии неоколониальной зависимости большинство восточноевропейских государств существуют скорее формально и де-юре, чем фактически, делает вывод Петков.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина болгария тодор тагарев
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