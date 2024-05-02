Революционный электромобиль от Italdesign: кроссовер, пикап и спорткар в одном

Italdesign представляет новый концепт-кар Quintessenza на Пекинском автосалоне

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На Пекинском автосалоне компания Italdesign, принадлежащая Lamborghini, представила концепт-кар Quintessenza, который является смесью высокопроходимого фастбека GT и пикапа, полностью работающего на электричестве.

Фото: Wikipedia by Thesupermat is licensed under public domain

Этот автомобиль ориентирован на молодёжь, живущую в городах, но любящую природу, и имеющую средства для наслаждения обоими. В городе Quintessenza функционирует как GT с латинской изысканностью и четырьмя взрослыми местами. Передний сплиттер опускается для улучшения аэродинамики, в то время как система контроля аэродинамического потока на капоте снижает сопротивление.

В салоне преобладает концептуальный дизайн, управление осуществляется посредством проекций на экологически чистую ткань, покрывающую все внутренние панели.

На природе передний сплиттер поднимается, чтобы избежать контакта с препятствиями, 24-дюймовые колеса на вседорожных шинах и клиренс до 11 дюймов обеспечивают проходимость. Снятие жесткой крышки фастбека превращает его в пикап, задние сиденья можно повернуть для наблюдения звёзд. Салон оснащен мини-баром, холодильником и цифровыми дисплеями, включая большой цифровой компас и проекцию карты местности на тканевые панели.

Quintessenza оснащен 150-кВтч батареей, которая питает три электродвигателя, обеспечивающих мощность в 778 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за менее чем 3 секунды и дальность хода 466 миль по европейскому циклу.