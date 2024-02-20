"Не можем перевезти": Болгария просит денег у НАТО на перевозку 100 бронетранспортёров для ВСУ

Власти Болгарии запросили финансовую помощь у НАТО на перевозку партии бронетранспортёров на Украину, поставка задерживается на три месяца.
По данным портала Euractiv, срыв поставок болгарской бронетехники для ВСУ объясняется неспособностью Минобороны Болгарии обеспечить её перевозку на украинскую территорию. Поэтому София направила официальный запрос в НАТО с просьбой помочь в решении этой проблемы.
"Болгария может помочь Украине, но задержка возникает из-за того, что министерство обороны не работает оптимально. Мы проголосовали по выделению бронетранспортёров три месяца назад, но всё это время так и не можем их перевезти", — поделился депутат Народного собрания Болгарии Ивайло Мирчев.
По словам главы болгарского Минобороны Тодора Тагарева, ведомство всего лишь хотело "проверить", смогут ли партнёры по Североатлантическому альянсу выделить средства на перевозку бронетехники. Он назвал эту логистическую операцию "нестандартно" и требующей "много эшелонов".
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