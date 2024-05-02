Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, как сажать баклажаны на одном месте два года подряд
Ученые назвали идеальное время игры с кошкой
Учёные создали бактерии, способные эффективно разлагать пластик
Как получить сведения о медицинских услугах по полису ОМС?
Алена Водонаева и Виктория Боня: история примирения после лет разногласий
Эти напитки нельзя пить на голодный желудок
Город в Испании собирается взимать плату за туристов
Italdesign представляет новый концепт-кар Quintessenza на Пекинском автосалоне
Тренер рассказала, какие упражнения можно делать при межпозвоночных грыжах
Включите в питьевой режим яблочную воду с корицей: худейте вкусно и с пользой для организма

Яблочная вода с корицей: вкусный и полезный напиток для похудения

Еда

Вода с яблоком и корицей — это простой напиток, который может помочь в похудении, поскольку ускоряет метаболизм и является частью правильного режима питья.

Яблочная вода с корицей: вкусный и полезный напиток для похудения
Фото: flickr.com by memoreks is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для похудения важно соблюдать питьевой режим, включая в него яблочную воду. Чтобы похудеть, рекомендуется выпивать воду в большинстве случаев, а кофе или чай — не более двух чашек в день.

Простой рецепт яблочной воды с корицей:

  1. Возьмите 1 яблоко и нарежьте его тонко, при этом лучше выбирать ароматные сорта.
  2. Поместите яблоко и палочку корицы в кувшин и залейте чистой водой.
  3. Найти место в холодильнике для вашей яблочной воды и оставьте там напиток на 1-2 часа.

Этот напиток помогает ускорить обмен веществ и снизить вес за счет вывода лишней жидкости из организма. Яблочная вода — полезный и вкусный напиток, который может значительно упростить соблюдение диеты.

Напиток для похудения с яблоками и корицей. Рецепты детокс.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов признался, что про измену жены ему рассказал сын
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Последние материалы
Яблочная вода с корицей: вкусный и полезный напиток для похудения
Эти напитки нельзя пить на голодный желудок
Italdesign представляет новый концепт-кар Quintessenza на Пекинском автосалоне
Город в Испании собирается взимать плату за туристов
Тренер рассказала, какие упражнения можно делать при межпозвоночных грыжах
Актер Виктор Бычков поздравил свою третью жену с днем рождения
Кристина Орбакайте поддерживает решение Аллы Пугачевой о рождении детей с Галкиным*
Ветеринары рассказали о запретных продуктах для собак
В США на аукцион выставили суперкомпьютер Cheyenne
ОСАГО: важные факты о страховом полисе, которые каждый должен знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников