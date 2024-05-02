Включите в питьевой режим яблочную воду с корицей: худейте вкусно и с пользой для организма

Яблочная вода с корицей: вкусный и полезный напиток для похудения

Вода с яблоком и корицей — это простой напиток, который может помочь в похудении, поскольку ускоряет метаболизм и является частью правильного режима питья.

Фото: flickr.com by memoreks is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для похудения важно соблюдать питьевой режим, включая в него яблочную воду. Чтобы похудеть, рекомендуется выпивать воду в большинстве случаев, а кофе или чай — не более двух чашек в день.

Простой рецепт яблочной воды с корицей:

Возьмите 1 яблоко и нарежьте его тонко, при этом лучше выбирать ароматные сорта. Поместите яблоко и палочку корицы в кувшин и залейте чистой водой. Найти место в холодильнике для вашей яблочной воды и оставьте там напиток на 1-2 часа.

Этот напиток помогает ускорить обмен веществ и снизить вес за счет вывода лишней жидкости из организма. Яблочная вода — полезный и вкусный напиток, который может значительно упростить соблюдение диеты.