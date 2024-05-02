Какие напитки нельзя пить натощак: удивитесь, но это не чай и не кофе

Эти напитки нельзя пить на голодный желудок

Некоторые напитки вредно пить натощак. В этой статье мы расскажем, какие напитки лучше пить после еды.

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Какие напитки нельзя пить натощак

Некоторые напитки нельзя пить натощак, поскольку они раздражают стенки желудка и вызывают дискомфорт. По этой причине утром следует отказаться от таких напитков, как фруктовый кислый сок, смузи, газировка и сладкий чай.

Их нельзя употреблять перед едой, так как они очень быстро попадают в кишечник, где начинается процесс всасывания сахара. Нежелательно пить натощак то, что содержит сахар. Не рекомендуется еще пить кисломолочные продукты натощак. Кисломолочные продукты можно принимать только после основного приема пищи.

Кофеин, содержащийся в кофе, активизирует выработку желчи и пищеварительных соков. Поэтому утром не стоит пить черный чай и кофе перед едой.

Что можно пить натощак

Диетологи рекомендуют выпивать стакан чистой воды натощак. Если у вас нет проблем с кислотностью желудка, можно добавить в него немного лимона и имбиря. Простая вода — единственная по-настоящему полезная жидкость, которую люди могут усвоить.