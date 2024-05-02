Раскол в семье Пугачевой? Вот что действительно думает Орбакайте о браке своей матери

Рождение Лизы и Гарри, детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, вызвало смешанные реакции в общественности: радость у одних и критика у других, в том числе за возраст матери и якобы неискренний брак с молодым мужем.
Несмотря на прошлые недоразумения с матерью, Кристина Орбакайте выразила поддержку Пугачевой, отметив свою радость по поводу рождения брата и сестры и подчеркивая, что семья следует ее примеру.
Это заявление значительно снизило общественные дебаты о соответствии Галкина* роли супруга Пугачевой.
* — признан иностранным агентом.
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