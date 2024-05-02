Раскол в семье Пугачевой? Вот что действительно думает Орбакайте о браке своей матери

Кристина Орбакайте поддерживает решение Аллы Пугачевой о рождении детей с Галкиным*

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рождение Лизы и Гарри, детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, вызвало смешанные реакции в общественности: радость у одних и критика у других, в том числе за возраст матери и якобы неискренний брак с молодым мужем.

Фото: инстаграм аккаунт Кристины Орбакайте

Несмотря на прошлые недоразумения с матерью, Кристина Орбакайте выразила поддержку Пугачевой, отметив свою радость по поводу рождения брата и сестры и подчеркивая, что семья следует ее примеру.

Это заявление значительно снизило общественные дебаты о соответствии Галкина* роли супруга Пугачевой.

* — признан иностранным агентом.