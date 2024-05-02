Бомба замедленного действия: какие продукты занесены в черный список для собак

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Ветеринары рассказали о запретных продуктах для собак

1:39
Зоосфера » Собаки

Собаки известны своим отличным аппетитом и способностью с удовольствием разделить пищу с хозяином. Однако важно помнить о том, что некоторые продукты могут быть вредны для вашего питомца.

Ветеринары рассказали о запретных продуктах для собак
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Перечень таких продуктов невелик и состоит из обычных продуктов, которые часто встречаются в наших домах.

Специалисты выделяют пять наиболее опасных продуктов для собак:

  • Шоколад: этот продукт является токсичным для собак и может вызвать рвоту, диарею, а в некоторых случаях даже судороги и смерть. Важно помнить, что безопасен только специальный шоколад, предназначенный для животных.
  • Жвачки и конфеты: особенно опасны те, что содержат ксилит. Попадание такой продукции в желудок собаки может привести к рвоте и дезориентации. В таком случае необходимо немедленно промыть желудок животного.
  • Виноград и изюм: эти продукты могут вызвать серьезные проблемы с почками и даже отравление. В таких случаях необходима срочная помощь ветеринара, поскольку существует риск обезвоживания и почечной недостаточности.
  • Чеснок и лук: сырые овощи редко привлекают собак, но продукция, содержащая эти ингредиенты в переработанном виде, может вызвать у собак слабость и вялость. Признаком серьезных проблем может стать изменение цвета мочи на красный или оранжевый, что требует визита к ветеринару.
  • Алкоголь: собачий организм не способен усваивать алкоголь, что приводит к рвоте, нарушению координации и дезориентации.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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