Бомба замедленного действия: какие продукты занесены в черный список для собак

Собаки известны своим отличным аппетитом и способностью с удовольствием разделить пищу с хозяином. Однако важно помнить о том, что некоторые продукты могут быть вредны для вашего питомца.
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru
Перечень таких продуктов невелик и состоит из обычных продуктов, которые часто встречаются в наших домах.
Специалисты выделяют пять наиболее опасных продуктов для собак:
Шоколад: этот продукт является токсичным для собак и может вызвать рвоту, диарею, а в некоторых случаях даже судороги и смерть. Важно помнить, что безопасен только специальный шоколад, предназначенный для животных.
Жвачки и конфеты: особенно опасны те, что содержат ксилит. Попадание такой продукции в желудок собаки может привести к рвоте и дезориентации. В таком случае необходимо немедленно промыть желудок животного.
Виноград и изюм: эти продукты могут вызвать серьезные проблемы с почками и даже отравление. В таких случаях необходима срочная помощь ветеринара, поскольку существует риск обезвоживания и почечной недостаточности.
Чеснок и лук: сырые овощи редко привлекают собак, но продукция, содержащая эти ингредиенты в переработанном виде, может вызвать у собак слабость и вялость. Признаком серьезных проблем может стать изменение цвета мочи на красный или оранжевый, что требует визита к ветеринару.
Алкоголь: собачий организм не способен усваивать алкоголь, что приводит к рвоте, нарушению координации и дезориентации.