Мюнхенская конференция по безопасности задумала "остановить Путина" ядерным оружием

США заставят Германию начать ядерную войну с РФ

4:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Мюнхенская конференция по безопасности оставила удручающее впечатление. Поставлен вопрос о том, чтобы "остановить Путина" ядерным оружием.

Фото: https://t.me/voenkorKotenok/45642

Мюнхенская конференция перестала работать на безопасность

60 лет назад задача Конференции по безопасности в Мюнхене была заявлена как предотвращение повторения военных конфликтов — таких как Вторая мировая война, путём диалога и дипломатии. Но в последние годы данная площадка стала основой для координации политики и действий западных стран для "нанесения стратегического поражения" РФ .

Общий настрой в выступления западных политиков в этот раз (16-18 февраля) — никаких переговоров с Москвой, оказание помощи Киеву до победы над РФ и смены "режима Путина".

Главный ключ к заявленной цели — это бунт в РФ. Для этого используется любой повод. Подстроившись под смерть Алексея Навального*, Запад получил 400 задержанных в "акциях памяти" в 36 городах — это ни о чём для России. Тем не менее, успокаиваться — смерти подобно.

С миру по нитке, но на текущий год западники собрали средства на поддержку Киева в районе 40 млрд долл. Единственное, с чем пока неважно — это с обеспечением снарядами и ракетами ВСУ. Но над этим они работают и недооценка их усилий непозволительна. Если позволить нацистскому режиму Украины продержаться ещё год-два, то дефицит боеприпасов будет устранён.

Германия активно милитаризуется и думает о собственном ядерном оружии

Основатель форума — Германия активнее других участвует в прокси-войне с РФ. Участник от ХДС Родерих Кизеветтер (ХДС) охарактеризовал Россию как "колониальную империю этнических русских", которую надо разгромить путём переноса войны на её территорию. По его словам, ключ к разгрому РФ — это захват ВСУ Крыма.

А официальное лицо — министр обороны ФРГ Борис Писториус, настроен поддерживать вражду с РФ десятилетиями:

"К сожалению, в ближайшие десятилетия нам в Европе придется жить с разделительными линиями: свободная и демократическая Европа — с одной стороны, авторитарная и воинственная Россия — с другой".

В Германии на полном серьёзе ведётся дискуссия о необходимости обзавестись собственным ядерным оружием, чтобы не зависеть от ядерного "зонтика" США. По этому поводу высказываются не только в оппозиционной ХДС, но и политик из СДПГ Катарина Барли из правящей СДПГ. Немецкие специалисты заявляют, что у них " нет недостатка в ноу-хау".

Конечно, США очень бы устроил успешный или неуспешный ядерный блицкриг Германии против РФ. Но в отличие от США, в случае неудачи ей есть что терять — ФРГ не отделяют океаны от РФ.

Ультиматум Украины: или мы в НАТО или создадим ядерную бомбу

Украина тоже может создать ядерную бомбу. На Мюнхенской конференции депутат Алексей Гончаренко задал госсекретарю США Энтони Блинкену вопрос : "Стоит ли Украине рассчитывать на вступление в НАТО, либо, если вступления не будет, можно начинать работу над созданием собственного ядерного орудия? Компетенции там тоже есть — советские.

Блинкен ушёл от ответа, однако Вашингтон всегда умел поддержать сателлитов, не беря на себя ответственность. Исключительно выгодное географическое положение позволяет США проводить любую рискованную политику в любой точке земного шара.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сегодня он отметил в Telegram, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала РФ "по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону".

Некоторые участники Мюнхенской конференции в Германии собрались на вечеринке "Ночь свободы", чтобы "выпить против Путина". Этим бы и ограничились.

* включён в РФ в список экстремистов и террористов

Читайте по теме: Шольц на Мюнхенской конференции заявил, что НАТО не отправят свои войска на Украину

Глава евродипломатии рассказал о сроках решения ситуации на Украине

Слабый Джо Байден, оставшись на второй президентский срок, развалит США