Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции заявил, что НАТО не отправят свои войска на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о том, что НАТО не намерено направлять своих военных на Украину.
В своей речи он подчеркнул, что угроза со стороны России реальна, поэтому важно поддерживать способности по обороне и сдерживанию на должном уровне. Канцлер также подчеркнул, что необходимо избегать конфликта между Россией и НАТО.
"Две вещи, с моей точки зрения, имеют центральное значение: во-первых, угроза со стороны России реальна, поэтому наши способности по обороне и сдерживанию должны быть и оставаться достойными доверия", — утверждал он.
Олаф Шольц выразил мнение, что Европа должна увеличить инвестиции в собственную безопасность, независимо от будущего президента США. Он подчеркнул, что европейцы должны проявить больше заботы о своей безопасности как сейчас, так и в перспективе.
Ранее стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о выводе войск из Авдеевки.
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