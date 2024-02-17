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Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции заявил, что НАТО не отправят свои войска на Украину

Олаф Шольц: "Мы не будем направлять собственных солдат на Украину"

1:01
Мир » Европа » Евросоюз

Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о том, что НАТО не намерено направлять своих военных на Украину.

Олаф Шольц: "Мы не будем направлять собственных солдат на Украину"
Фото: flickr.com by Фонд Генриха Бёлля в Берлине is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В своей речи он подчеркнул, что угроза со стороны России реальна, поэтому важно поддерживать способности по обороне и сдерживанию на должном уровне. Канцлер также подчеркнул, что необходимо избегать конфликта между Россией и НАТО.

"Две вещи, с моей точки зрения, имеют центральное значение: во-первых, угроза со стороны России реальна, поэтому наши способности по обороне и сдерживанию должны быть и оставаться достойными доверия", — утверждал он.

Олаф Шольц выразил мнение, что Европа должна увеличить инвестиции в собственную безопасность, независимо от будущего президента США. Он подчеркнул, что европейцы должны проявить больше заботы о своей безопасности как сейчас, так и в перспективе.

Ранее стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о выводе войск из Авдеевки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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