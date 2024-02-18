Глава евродипломатии рассказал о сроках решения ситуации на Украине

Председатель ЕП Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности председатель ЕП Жозеп Боррель призвал наращивать помощь киевскому режиму и заявил, что ситуация в Незалежной решится за три месяца, передаёт ТАСС.

Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"То, что мы увидим через три месяца — что-то будет решено на поле боя. И мы не можем ждать, когда в каких-то странах закончатся выборы", — высказался он.

Он добавил, что Западу нужно стать быстрее и решительнее в вопросе помощи Киеву.

До этого Байден, комментируя потерю Украиной Авдеевки, заявил, что если Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи киевским властям, украинцы могут оставить и другие города.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил главе РФ Владимиру Путину о полном контроле над Авдеевкой.