В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности председатель ЕП Жозеп Боррель призвал наращивать помощь киевскому режиму и заявил, что ситуация в Незалежной решится за три месяца, передаёт ТАСС.
"То, что мы увидим через три месяца — что-то будет решено на поле боя. И мы не можем ждать, когда в каких-то странах закончатся выборы", — высказался он.
Он добавил, что Западу нужно стать быстрее и решительнее в вопросе помощи Киеву.
До этого Байден, комментируя потерю Украиной Авдеевки, заявил, что если Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи киевским властям, украинцы могут оставить и другие города.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил главе РФ Владимиру Путину о полном контроле над Авдеевкой.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.