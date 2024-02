Слабый Джо Байден, оставшись на второй президентский срок, развалит США

На Западе не знают, как реагировать на слова Владимира Путина о предпочтении для РФ видеть на месте президента США Джо Байдена, а не Дональда Трампа.

Фото: defense.gov by D. Myles Cullen is licensed under The image is in the public domain