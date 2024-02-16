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Любовь Степушова
Слабый Джо Байден, оставшись на второй президентский срок, развалит США

"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит?

3:33
Мир

На Западе не знают, как реагировать на слова Владимира Путина о предпочтении для РФ видеть на месте президента США Джо Байдена, а не Дональда Трампа.

"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит?
Фото: defense.gov by D. Myles Cullen is licensed under The image is in the public domain

Западные СМИ выбирают между троллингом и правдой

Журналист ВГРТК Павел Зарубин спросил президента России Владимира Путина, кого он предпочтёт видеть следующим президентом США Джо Байдена или Дональда Трампа.

"Байден для России лучше, чем Трамп, потому что он опытный политик старой закалки и более прогнозируемый", — сказал Путин.

Президент РФ также не считает Байдена недееспособным:

"Когда я встречался с Байденом в Швейцарии — правда, это было несколько лет назад, некоторые люди уже говорили, что он не способен работать. Я не заметил ничего подобного".

По словам Путина, он читал по бумаге, но и "я тоже", а "кто у нас не ударялся головой о вертолёт — пусть первый бросит в меня камень",

Западные СМИ не знают, как обрабатывать эту информацию — как троллинг, или это серьёзно.

Журналист ВВС Стив Розенберг пишет, что Байден назвал ранее Путина "диктатором-убийцей" и обвинил в "жажде земли и власти".

"Значит, Кремль не держит обиды? Всё прощено? Я очень сомневаюсь в этом", — пишет журналист.

Он напоминает, что Трамп хочет развалить НАТО, и подозревает, что на самом деле слова Путина это ловкий ход в поддержке кандидата от республиканцев, чтобы исключить всякие обвинения в сговоре с Кремлём, как это уже было ранее.

Путин ведёт избирательную кампанию Трампа?

Преобладающая точка зрения в США — это завуалированное участие Путина в предвыборной кампании Трампа, и Трамп об этом знает.

Основывается это мнение на том, как избиратель Трампа видит ситуацию:

"Путин при Обаме забрал Крым, при Байдене напал на Украину, а при Трампе не осмеливался на агрессию. Вот вернётся Трамп и покажет снова американскую силу, что Путину не надо".

То есть трампист воспринимает эти заявления Путина серьёзно, а Трамп этому мнению подыгрывает. По его мнению, "в прошлом я очень хорошо ладил с Путиным, но он явно меня не любит и предпочитает Байдена".

"Байден отдаст Украину Путину", — сказал Трамп на митинге в Южной Каролине.

Белый дом боится увеличения предвыборного хаоса

Белый дом отреагировал предупреждением о том, что Путину "следовало бы держаться подальше от наших выборов".

"Действующая администрация США активно противодействует России и намерена продолжать это делать", — сказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

России выгоден Байден как ликвидатор гегемонии США

России действительно выгодно иметь Байдена на посту президента США, и не только потому что он предсказуем.

А потому что Байден, и Путин это знает — лидер с большими проблемами по здоровью и дееспособности. А отрицает это Путин, чтобы снять с себя обвинения в предвзятости или заведомой лжи ("я не врач"). На важнейшей для США Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается на днях, Байдена не будет. Вместо него в Мюнхен прилетела вице-президент Камала Харрис.

Это проявление откровенной слабости, а со слабым лидером любая страна начинает слабеть. Сателлиты и иностранные союзники начинают смотреть по сторонам, начинаются центробежные процессы в регионах. Как это сейчас и происходит в США с Техасом. России выгоден Байден, который разваливает США и их международное реноме.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы камала харрис дональд трамп владимир путин
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