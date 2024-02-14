В Соединённых Штатах все больше недовольных деятельностью главы Белого дома Джо Байдена. Многие призывают его уйти в досрочную отставку. Политолог Андрей Сидоров по просьбе журналистов "Комсомольской правды" прокомментировал эту ситуацию.
"Байден ещё с начала первого срока должен был найти преемника из демократов. Сам Джо либо сойдёт с дистанции до выборов, либо быстро оставит пост по состоянию здоровья", — предположил эксперт.
Ранее ставка делалась на Камалу Харрис, но теперь стало понятно, что она может оказаться неготовой к такой ответственности. Политолог предположил, что кандидатом в американские лидеры может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Специалист отметил, что Дональду Трампу грозят судебные разбирательства, которые могут помешать его участию в выборах. Но, как считает Сидоров, политика может помиловать конгресс, и это станет решающим фактором.
Тем не менее самый пожилой президент в истории США уже заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году. Политологи предсказывают жаркую предвыборную кампанию, если, конечно, Байден до неё доживёт.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.