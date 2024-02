Недееспособен: политолог допускает уход Байдена до выборов президента США

В Соединённых Штатах все больше недовольных деятельностью главы Белого дома Джо Байдена. Многие призывают его уйти в досрочную отставку. Политолог Андрей Сидоров по просьбе журналистов "Комсомольской правды" прокомментировал эту ситуацию.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States