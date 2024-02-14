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Недееспособен: политолог допускает уход Байдена до выборов президента США

Политолог РФ Андрей Сидоров допустил уход Джо Байдена до выборов президента США

Политика

В Соединённых Штатах все больше недовольных деятельностью главы Белого дома Джо Байдена. Многие призывают его уйти в досрочную отставку. Политолог Андрей Сидоров по просьбе журналистов "Комсомольской правды" прокомментировал эту ситуацию.

Политолог РФ Андрей Сидоров допустил уход Джо Байдена до выборов президента США
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

"Байден ещё с начала первого срока должен был найти преемника из демократов. Сам Джо либо сойдёт с дистанции до выборов, либо быстро оставит пост по состоянию здоровья", — предположил эксперт.

Ранее ставка делалась на Камалу Харрис, но теперь стало понятно, что она может оказаться неготовой к такой ответственности. Политолог предположил, что кандидатом в американские лидеры может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Специалист отметил, что Дональду Трампу грозят судебные разбирательства, которые могут помешать его участию в выборах. Но, как считает Сидоров, политика может помиловать конгресс, и это станет решающим фактором.

Тем не менее самый пожилой президент в истории США уже заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году. Политологи предсказывают жаркую предвыборную кампанию, если, конечно, Байден до неё доживёт.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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