Протеин для спортсмена: почему стоит подойти внимательно к вопросу спортивного питания

Протеин: помощник для спортсмена

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Протеин — это разновидность спортивных добавок, которые принимаются спортсменами для увеличения мышечной массы. Он выпускается в виде порошка, который необходимо развести перед употреблением. Протеин быстро и легко усваивается, его удобно брать с собой и принимать в любых условиях, что гораздо удобнее, чем носить с собой массивные приемы пищи.

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В качестве добавки, протеин дополняет, но не заменяет основные приемы пищи в течение дня. Протеин рекомендуется принимать, если вы хотите:

Увеличить мышечную массу.

Обеспечить организм энергией при сниженном потреблении калорий.

При этом важно не превышать 30 г белка за один прием. Избыток белка может негативно отразиться на здоровье спортсмена.

В случае, если три приема пищи не обеспечивают необходимого количества белка в день, Международное сообщество спортивного питания и Британская ассоциация наук о спорте и питании рекомендуют следующее: употреблять протеин до, во время и после тренировки, в зависимости от продолжительности и интенсивности тренировки, особенно в случае силовых нагрузок.

Существует три основные группы протеинов по происхождению: молочный, растительный и яичный.

Молочный протеин является наиболее распространенным типом и производится из сыворотки, оставшейся после изготовления сыра и творога. Он легко и быстро усваивается, если нет непереносимости лактозы.

Сывороточный протеин также разделяется на несколько типов в зависимости от степени очистки. Концентрат обычно более доступен по цене из-за меньшей степени очистки и может содержать не только белок, но и жиры.

Казеин - это самый медленный вид белка, который продолжает активную работу до шести часов, обеспечивая равномерное поступление необходимых аминокислот в мышцы на протяжении всего времени. Поэтому казеин рекомендуется принимать не перед или после тренировки, а перед сном или между приемами пищи.

Но главное: в вопросе приема протеина должен советовать специалист когда и какую добавку вам следует принимать, что достигнуть результатов.

Растительный протеин - отличный выбор для вегетарианцев или веганов. Обычно производители используют соевый белок, который имеет хороший аминокислотный состав и не содержит глютена, лактозы, холестерина, а также обладает гипоаллергенными свойствами. В нем также могут присутствовать остатки жиров и углеводов. Женщины часто предпочитают его из-за высокого содержания изофлавонов.

КАКОЙ ПРОТЕИН ВЫБРАТЬ?