Россия планирует создать альтернативные маршруты Суэцкому каналу

Хуснуллин: в планах создать альтернативы Суэцкому каналу

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что страна планирует создать альтернативные маршруты к Суэцкому каналу. Об этом он сообщил на форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum".

Фото: panoramio.com by user 2433337 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На форуме Хуснуллин выразил благодарность представителям арабского мира и подчеркнул, что работа в этом направлении активно ведется.

"Мы уверены, что найдем дополнительные точки соприкосновения и проложим маршруты, альтернативные Суэцкому каналу. Мы верим в это и надеемся, что наше мероприятие ускорит эту работу", — сказал вице-премьер.

Он также отметил, что в рамках проекта международного транспортного коридора "Север-Юг" работа проводится по нескольким направлениям: западный обход Каспия через Азербайджан и Иран к Персидскому заливу, восточный обход Каспия через Казахстан, Туркменистан и Иран к Персидскому заливу, а также транспортные пути ко всем портам на Каспийском море.

"Мы активно ищем дополнительные логистические возможности со странами Персидского залива", — добавил Хуснуллин.

Международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая. Форум служит площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей между Россией и странами Организации исламского сотрудничества. С 2023 года форум получил федеральный статус по указу президента РФ. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.