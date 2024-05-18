Кокосовое масло для ухода за полостью рта: мифы и реальность

Кокосовое масло стало популярным компонентом в средствах для ухода за полостью рта, но стоит ли верить в его отбеливающие свойства? Стоматолог Ксения Хачатурова подчеркивает, что хоть само по себе кокосовое масло не обладает отбеливающими качествами, его применение способствует улучшению гигиены полости рта и здоровью десен.
Наиболее эффективным способом отбеливания зубов остаётся химическое воздействие, например, перекись водорода. Использование кокосового масла для полоскания рта безопасно, но стоит учитывать свои индивидуальные особенности, в том числе аллергическую реакцию или проблемы с холестерином.
Необходимо выбирать органические продукты, такие как кокосовое масло extra-virgin, чтобы избежать нежелательных эффектов.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.