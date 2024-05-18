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Кокосовое масло для ухода за полостью рта: мифы и реальность

Реально ли использовать кокосовое масло для отбеливания зубов

0:51
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Кокосовое масло стало популярным компонентом в средствах для ухода за полостью рта, но стоит ли верить в его отбеливающие свойства? Стоматолог Ксения Хачатурова подчеркивает, что хоть само по себе кокосовое масло не обладает отбеливающими качествами, его применение способствует улучшению гигиены полости рта и здоровью десен.

Реально ли использовать кокосовое масло для отбеливания зубов
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Наиболее эффективным способом отбеливания зубов остаётся химическое воздействие, например, перекись водорода. Использование кокосового масла для полоскания рта безопасно, но стоит учитывать свои индивидуальные особенности, в том числе аллергическую реакцию или проблемы с холестерином.

Необходимо выбирать органические продукты, такие как кокосовое масло extra-virgin, чтобы избежать нежелательных эффектов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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