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Развитие туризма между Россией и Китаем: красноярский край делает шаги вперед

Красноярский край планирует привлекать китайских туристов

2:28
Туризм

Власти Красноярского края планируют усиливать туристические обмены между Россией и Китаем, уделяя особое внимание поездкам в музей-заповедник "Шушенское", где Владимир Ленин отбывал свою сибирскую ссылку. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков на IV Российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству, передает ТАСС.

Красноярский край планирует привлекать китайских туристов
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Туризм является важнейшим направлением для совместного сотрудничества. Красноярский край обладает богатейшими природными достопримечательностями и уникальными объектами. Мы разработали программу развития туризма по поручению президента России. В ближайшие годы планируем создать множество новых мест для размещения туристов. Напомню, у нас есть историческое место — музей-заповедник "Шушенское", где Ленин находился в ссылке. В советское время это место было значимым для китайских туристов, и мы готовы развивать этот маршрут сегодня. Мы стремимся восстановить эту традицию и увеличить туристические обмены между Россией и Китаем", — отметил Котюков.

Глава региона добавил, что уже предпринимаются первые шаги для привлечения туристов из Китая.

"Каждый год в Шушенском проводится крупнейший международный фестиваль музыки и ремесел "Мир Сибири". В этом году специальным гостем фестиваля станет известная группа из Китая", — сообщил Котюков.

Программа развития туризма в Красноярском крае рассчитана до 2030 года. В числе приоритетных маршрутов — природный парк "Ергаки", село Шушенское, территории вокруг Красноярска и Красноярского водохранилища, путешествия по Енисею, а также маршруты на плато Путорана и к Северному полюсу. На реализацию программы в региональном бюджете предусмотрено более 10 млрд рублей.

О Шушенском
Историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское" был открыт в 1970 году. В его исторической части представлено около 30 домов, в которых воссозданы условия жизни сибиряков, показаны промыслы и ремесла. В двух домах, где жил Ленин, сохранена мемориальная обстановка. Первый музей Ленина был открыт в Шушенском еще в 1930 году в доме, где он жил в ссылке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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