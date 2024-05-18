Физиотерапевт раскрыла, почему нельзя ходить в туалет "на всякий случай"

Врач Пёк : такая привычка может привести к росту позывов к мочеиспусканию

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физиотерапевт из США Рэйчел Пёк, которая занимается вопросами органов малого таза, утверждает, что походы в туалет "на всякий случай" могут нанести больше вреда, чем пользы, особенно для органов малого таза.

Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как поясняет Рэйчел Пёк, походы в туалет без необходимости могут обмануть наш мозг и сформировать вредную привычку, приводящую к более частым позывам, увеличенной частоте мочеиспусканий и даже недержанию мочи.

"Обычно мочевой пузырь наполняется с определённой скоростью, и как только мы доходим до определённой точки, у нас возникает первый позыв, и мы, как правило, его игнорируем", — уточнила Рэйчел Пёк.

По словам физиотерапевта, после первых незамеченных сигналов мочевого пузыря появляются более интенсивные побуждения, которые человек также игнорирует. Только когда пузырь полностью наполнится, возникают невыносимые позывы к мочеиспусканию, при которых уже нельзя сдерживаться и нужно идти в туалет.

Однако Рэйчел Пёк отмечает, что посещение туалета "на всякий случай" допустимо перед длительными поездками или перед сном.