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Физиотерапевт раскрыла, почему нельзя ходить в туалет "на всякий случай"

Врач Пёк : такая привычка может привести к росту позывов к мочеиспусканию

1:10
Здоровье

Физиотерапевт из США Рэйчел Пёк, которая занимается вопросами органов малого таза, утверждает, что походы в туалет "на всякий случай" могут нанести больше вреда, чем пользы, особенно для органов малого таза.

Врач Пёк : такая привычка может привести к росту позывов к мочеиспусканию
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как поясняет Рэйчел Пёк, походы в туалет без необходимости могут обмануть наш мозг и сформировать вредную привычку, приводящую к более частым позывам, увеличенной частоте мочеиспусканий и даже недержанию мочи.

"Обычно мочевой пузырь наполняется с определённой скоростью, и как только мы доходим до определённой точки, у нас возникает первый позыв, и мы, как правило, его игнорируем", — уточнила Рэйчел Пёк.

По словам физиотерапевта, после первых незамеченных сигналов мочевого пузыря появляются более интенсивные побуждения, которые человек также игнорирует. Только когда пузырь полностью наполнится, возникают невыносимые позывы к мочеиспусканию, при которых уже нельзя сдерживаться и нужно идти в туалет.

Однако Рэйчел Пёк отмечает, что посещение туалета "на всякий случай" допустимо перед длительными поездками или перед сном.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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