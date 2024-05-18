Аппетитное рыбное филе в клюквенном соусе и с имбирно-чесночной пастой: приготовить очень просто на сковороде

Как приготовить рыбу в клюквенном соусе

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба в клюквенном соусе — восхитительное блюдо, которое легко можно будет готовить на постоянной основе.

Фото: commons.wikimedia.org by Wen Tong Neo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

При приготовлении понадобятся очень простые ингредиенты, такие как имбирно-чесночная паста, лук, рыбное филе, клюквенный соус, а также ароматные специи: куркума и кориандр.

Ингредиенты

500 г рыбного филе

1/2 столовой ложки имбирной пасты

2 луковицы

2 чайные ложки острого порошка чили

3 столовые ложки рафинированного масла

1/2 стакана клюквы

1/2 столовой ложки чесночной пасты

1/2 чайной ложки куркумы

2 чайные ложки кориандра

Соль по необходимости

Приготовление

В миске смешайте порошок чили, куркуму, кориандр и соль. Равномерно покройте рыбное филе этим маринадом. В чашу блендера добавьте клюкву с небольшим количеством воды и измельчите на высокой скорости в течение нескольких секунд На разделочной доске нарезаем лук небольшими кусочками. Поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней масло. Как только масло станет достаточно горячим, добавьте нарезанный лук вместе с имбирём и чесночной пастой. Обжарить минуту. Теперь добавьте в сковороду клюквенную смесь и готовьте 3-4 минуты. Добавьте рыбное филе в ту же сковороду и накройте крышкой. Готовьте 5-7 минут на медленном огне. Через некоторое время снимите крышку и готовьте на среднем огне в течение минуты.