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Аппетитное рыбное филе в клюквенном соусе и с имбирно-чесночной пастой: приготовить очень просто на сковороде

Как приготовить рыбу в клюквенном соусе

1:38
Еда

Рыба в клюквенном соусе — восхитительное блюдо, которое легко можно будет готовить на постоянной основе.

Как приготовить рыбу в клюквенном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Wen Tong Neo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

При приготовлении понадобятся очень простые ингредиенты, такие как имбирно-чесночная паста, лук, рыбное филе, клюквенный соус, а также ароматные специи: куркума и кориандр. 

Ингредиенты

  • 500 г рыбного филе
  • 1/2 столовой ложки имбирной пасты
  • 2 луковицы
  • 2 чайные ложки острого порошка чили
  • 3 столовые ложки рафинированного масла
  • 1/2 стакана клюквы
  • 1/2 столовой ложки чесночной пасты
  • 1/2 чайной ложки куркумы
  • 2 чайные ложки кориандра
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. В миске смешайте порошок чили, куркуму, кориандр и соль. Равномерно покройте рыбное филе этим маринадом. В чашу блендера добавьте клюкву с небольшим количеством воды и измельчите на высокой скорости в течение нескольких секунд
  2. На разделочной доске нарезаем лук небольшими кусочками. Поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней масло. Как только масло станет достаточно горячим, добавьте нарезанный лук вместе с имбирём и чесночной пастой. Обжарить минуту. Теперь добавьте в сковороду клюквенную смесь и готовьте 3-4 минуты.
  3. Добавьте рыбное филе в ту же сковороду и накройте крышкой. Готовьте 5-7 минут на медленном огне. Через некоторое время снимите крышку и готовьте на среднем огне в течение минуты.
Семга в духовке с клюквенным соусом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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