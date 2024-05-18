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Врач Тяжельников: купание в прохладной майской воде может вызвать холодовый шок, судороги и спазм сосудов

Россиянам рассказали, что купание в прохладной майской воде может вызвать судороги

1:01
Здоровье

Купание в мае может стать причиной болезней мочеполовой системы и органов дыхания.

Россиянам рассказали, что купание в прохладной майской воде может вызвать судороги
Фото: commons.wikimedia.org by Информатор Подмосковья is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"После продолжительных холодов от купания в открытых водоёмах следует воздержаться. Температура воздуха повышается, а воде нужно время и устойчивое тепло, чтобы прогреться. Получить переохлаждение, купаясь в мае, легко. Даже непродолжительное нахождение неподготовленного человека в холодной воде может спровоцировать заболевания мочеполовой системы, органов дыхания", — рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его мнению, нельзя неподготовленным людям купаться в воде, разогревшись перед этим на солнце или выпив алкоголь. Так как сильный контраст температуры тела и воды вызывает стресс для организма и увеличивает риск холодового шока. А также могут возникнуть судороги и спазм сосудов, передают РИА Новости.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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