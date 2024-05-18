Врач Тяжельников: купание в прохладной майской воде может вызвать холодовый шок, судороги и спазм сосудов

Купание в мае может стать причиной болезней мочеполовой системы и органов дыхания.
"После продолжительных холодов от купания в открытых водоёмах следует воздержаться. Температура воздуха повышается, а воде нужно время и устойчивое тепло, чтобы прогреться. Получить переохлаждение, купаясь в мае, легко. Даже непродолжительное нахождение неподготовленного человека в холодной воде может спровоцировать заболевания мочеполовой системы, органов дыхания", — рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По его мнению, нельзя неподготовленным людям купаться в воде, разогревшись перед этим на солнце или выпив алкоголь. Так как сильный контраст температуры тела и воды вызывает стресс для организма и увеличивает риск холодового шока. А также могут возникнуть судороги и спазм сосудов, передают РИА Новости.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.