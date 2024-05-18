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В Минздраве разъяснили, какие меры следует предпринять, чтобы избежать укуса клеща

Алексей Костарной: нужно выбирать закрытую одежду

1:26
Здоровье

С приходом тепла во многих регионах страны возрастает опасность столкнуться с клещами. Алексей Костарной, заведующий лабораторией экологии риккетсий НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России, рассказал, как защититься от укусов этих насекомых.

Алексей Костарной: нужно выбирать закрытую одежду
Фото: flickr.com by Джон Танн is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Рекомендации Алексея Костарного по защите от клещей опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения России.

Клещи представляют опасность для людей с абсолютно любой группой крови, так как могут быть переносчиками различных инфекций, таких как энцефалит или боррелиоз. Эти насекомые обитают в любых местах, где есть растительность и животные, служащие для них источником пищи, в том числе собаки и грызуны.

Для предотвращения укусов клещей ведомство рекомендует надевать закрытую одежду, заправляя её, и убедиться, что на теле нет доступных для насекомых участков кожи.

Если клещ укусил вас, и вы испытываете лихорадку, острую головную боль, спутанность сознания, возникла сыпь или отёк на коже, необходимо обратиться к врачу. В травмпункте специалисты безопасно извлекут клеща и назначат необходимые анализы.

"При самостоятельном извлечении клеща части его ротового аппарата могут остаться в коже пострадавшего", — подытожил Алексей Костарной.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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