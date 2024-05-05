Ученые подсчитали, сколько мамонтов смогло бы выжить на современной Аляске

Ученые задались вопросом, сколько мамонтов смогло бы выжить на современной Аляске

5:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных проанализировала питательные предпочтения ворсистых мамонтов, а также оценила объем биомассы в северных регионах и рассчитала, сколько таких гигантов способна прокормить нынешняя Северная Аляска.

Фото: www.flickr.com by Flying Puffin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Мамонты — самые узнаваемые представители древней мегафауны плейстоцена. Они обитали на Земле около пяти миллионов лет назад и исчезли недавно. Ворсистые мамонты вымерли четыре тысячи лет назад (по геологическим стандартам вчера). Причины этого исчезновения до конца не ясны.

Возможно, изменения климата и завершение ледникового периода привели к преобразованию окружающих мамонтов ландшафтов, распространению торфяников, уменьшению количества пищи. Однако данная гипотеза вызывает сомнения, так как 120 тысяч лет назад на Земле было теплее, чем сегодня, но исчезновения мамонтов тогда не произошло. Некоторые ученые винят человека, который охотился на этих гигантов и уменьшал их популяцию. Однако скорее всего, это результат влияния множества факторов.

Среду обитания мамонтов часто называют "мамонтовой степью" — это тундростепь эпохи плейстоцена (2,588-0,0117 миллиона лет назад), где обильно росли травы. Считается, что мегатравоядные мамонты тормозили распространение лесов и кустарников, не давая им слишком разрастаться, улучшали качество почвы, способствовали распространению трав, в ущерб мхам. Разрушая ледяной покров своими копытами, они помогали другим животным зимовать. В целом, мамонты были ключевым видом своего времени.

Сегодняшние арктические тундры, когда-то заселенные мамонтами, подвергаются изменениям из-за глобального потепления. Увеличивается объем биомассы кустарников, а уменьшается количество лишайников. Общая продуктивность растений в этом биоме высока. Это побуждает ученых к экологическим проектам по восстановлению арктической экосистемы с обширными лугами. Одним из способов восстановления есть возрождение прежней мегафауны, в том числе мамонтов.

Однако неясно, смогут ли древние мегатравоядные приспособиться к измененному климату. Для выяснения этого ученые решили узнать, пригодна ли современная арктическая экосистема для жизни мамонтов. Эту проблему решила проверить группа биологов из США, Швеции и России. В их статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, оценивается готовность Северной Аляски к возвращению мамонтов.

В качестве модельного вида авторы выбрали ворсистого мамонта (Mammuthus primigenius). Он был неприхотлив в питании: различные исследования показали, что этот мамонт в основном питался травами, осокой (которая очень питательна) и кустарниками. Иногда в добавок употреблялись древесные мхи, лишайники (которые плохо переваривались) и даже зеленые водоросли, но эти продукты не учитывались в расчетах. Средний вес ворсистого мамонта составлял от 3,9 до 5,2 тонн.

Северная Аляска разнообразна: помимо тундры, здесь встречаются болота, луга, каменистые склоны и тайга. В различных биомах содержится разное количество растительности. Наибольший показатель надземной переваримой биомассы (AgDB) отмечен на южных возвышенностях тайги, а минимальный — на прибрежных равнинах и горах. Средний показатель AgDB на территории Северной Аляски колеблется от 0,0 до 0,62 мг/кв. км (среднее 0,15).

Исходя из этих данных, биологи оценили, что в современных условиях на территории Северной Аляски может обитать около 42-55 тысяч мамонтов (среднее 49 тысяч). Плотность популяции составляет 0,0-0,38 особей/кв. км (в среднем 0,13). Это в 13 раз меньше, чем в последний период четвертичного периода, когда плотность мамонтов достигала 1,7 особей / кв. км. Интересно, что другие методы расчетов дали другие показатели: от 64 до 80 тысяч мамонтов, однако авторы работы придерживаются более консервативных оценок.

В данном исследовании есть несколько предположений (например, непонятно, как менялся вес взрослых особей в разные периоды их жизни и как менялись питательные привычки от сезона к сезону), однако результаты исследования могут быть полезны для планирования возрождения древней мегафауны в Арктике.