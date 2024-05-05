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Летние отпуска в Греции стали на 40-60% популярнее среди россиян по сравнению с прошлым годом

Из России в Грецию: цены на авиабилеты начинаются от 83 тыс. рублей

1:50
Туризм

В этом году интерес к летним путешествиям в Грецию заметно вырос, показывая увеличение на 40-60% по сравнению с данными прошлого года. Особенной популярностью среди российских отдыхающих пользуются такие направления, как острова Родос, Корфу, Крит, Кос, а также полуострова Халкидики и Пелопоннес и район Афинской Ривьеры.

Из России в Грецию: цены на авиабилеты начинаются от 83 тыс. рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel is licensed under CC BY-SA 3.0

Перелеты из Москвы в разные города Греции, включая Афины, Салоники, на острова Родос, Крит, Корфу, Миконос и Санторини, осуществляются зарубежными авиалиниями с одной пересадкой, причем продолжительность путешествия не укладывается в менее чем 22 часа. Цены на билеты туда и обратно начинаются от 83 тысяч рублей. Из Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Екатеринбурга также возможны перелеты с одной пересадкой. Альтернативный способ попасть на греческие острова — паромы, отправляющиеся из турецких портов Фетхие, Мармарис и Бодрум, как сообщает АТОР.

Стоимость недельного отдыха в Греции в июне для двоих начинается с 27,8 тысяч рублей в трехзвездочном отеле на Крите. В среднем, проживание в подобном отеле обойдется в 41,5 тысяч рублей, в четырехзвездочном — в 58,7 тысяч, а в пятизвездочном — в 68,5 тысяч рублей.

Что касается оформления визы в Грецию, то специалисты рекомендуют подавать документы сразу после подтверждения бронирования отеля и как минимум за 20 рабочих дней до начала поездки. Обычно греческие консульства выдают россиянам однократные визы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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