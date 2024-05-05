Идеально для начинающих садоводов: посадите это шикарное растение с колокольчатыми цветами

Руэллия станет прекрасным украшением сада

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это растение идеально подходит для выращивания как внутри помещения, так и на открытом воздухе в теплое время года — Руэллия (Ruellia). Эта тропическая растительность процветает при минимальном уходе, обеспечивая обильное и длительное цветение, а также легко размножается. Её родина — Азия, Африка и Южная Америка.

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Руэллия относится к семейству Акантовые и представляет собой более 200 различных видов, отличающихся размером кроны, формой и цветом цветков, а также особенностями листвы. Цветы могут быть фиолетово-синими, розовыми, белыми или красными.

Это травянистое растение, хотя некоторые виды представляют собой кустарники и полукустарники. Руэллия считается неприхотливой культурой, подходящей даже для начинающих цветоводов. Её красивые колокольчатые цветы и длинные, слегка опушенные листья делают её привлекательной для любителей экзотических растений.

Цветение Руэллии обильное и продолжительное, сменяется новыми бутонами с весны до осени. Она предпочитает тепло, свет и влажность, поэтому хорошо растет на свету и в умеренно влажной почве.