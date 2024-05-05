Динамика цен на недвижимость в России: причины роста и перспективы снижения в 2024

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Россиянам рассказали, упадут ли цены на недвижимость в 2024

1:49
Недвижимость » Аналитика

В прошлом году как цены на новостройки, так и на вторичное жилье показали рост. Это было вызвано рядом факторов: обесцениванием рубля, увеличением рыночных ставок по ипотеке и сокращением доступа к льготным государственным программам. В результате на рынке жилья возник ажиотаж, способствующий подъему цен.

Россиянам рассказали, упадут ли цены на недвижимость в 2024
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Согласно данным опросов сайта irn. ru, вера россиян в снижение цен на недвижимость уменьшается. Зимой 2022-2023 годов 78% респондентов ожидали, что стоимость квартир упадет из-за сокращения спроса на первичном рынке после отмены ипотеки с минимальной ставкой и стабилизации цен на вторичке после значительного падения в 2022 году.

К весне доля оптимистов сократилась до 65%, а к осени — до 47%. В этот период, опасаясь девальвации, люди активно инвестировали в недвижимость, что вызвало рост спроса и цен, особенно на малогабаритные квартиры.

Далее, после того как Центральный банк повысил ключевую ставку и ограничил кредитование для должников с большими кредитами, покупатели стали спешить заключать сделки на старых условиях, что также способствовало росту цен.

Однако в эту зиму ситуация начала меняться. Рыночные ипотечные ставки стали слишком высоки, условия по льготной ипотеке ухудшились, а после окончания сезонного ажиотажа стало ясно, что оснований для дальнейшего роста цен больше нет. Темпы удорожания замедлились, а в самых доступных сегментах даже началось падение цен, воскрешая надежды на более доступное жилье.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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