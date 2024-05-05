О полисе ДСАГО

Расширенная страховка автогражданской ответственности (ДСАГО) предлагает дополнительные гарантии для водителей.
ДСАГО является добровольным и предоставляет водителям возможность покрыть больший ущерб в случае аварии. Стоимость расширенной страховки обычно ниже, чем обязательной, и стимулирует водителей с помощью акций и скидок.
ДСАГО покрывает аварийные ситуации с различными последствиями, включая повреждения автомобиля и вред здоровью людей. Эксперты рекомендуют расширенное ОСАГО для определенных категорий водителей, включая любителей быстрой езды и начинающих водителей.
Цена полиса ДСАГО рассчитывается индивидуально и зависит от размера расширения и надбавки. Оформление ДСАГО является выгодным мероприятием для водителей, обеспечивая финансовую защиту на дороге.
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