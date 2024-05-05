О полисе ДСАГО

Что такое полис ДСАГО и для чего он нужен?

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Расширенная страховка автогражданской ответственности (ДСАГО) предлагает дополнительные гарантии для водителей.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

ДСАГО является добровольным и предоставляет водителям возможность покрыть больший ущерб в случае аварии. Стоимость расширенной страховки обычно ниже, чем обязательной, и стимулирует водителей с помощью акций и скидок.

ДСАГО покрывает аварийные ситуации с различными последствиями, включая повреждения автомобиля и вред здоровью людей. Эксперты рекомендуют расширенное ОСАГО для определенных категорий водителей, включая любителей быстрой езды и начинающих водителей.

Цена полиса ДСАГО рассчитывается индивидуально и зависит от размера расширения и надбавки. Оформление ДСАГО является выгодным мероприятием для водителей, обеспечивая финансовую защиту на дороге.