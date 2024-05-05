Вишнёвый крамбл из овсяной крошки: вкусный безглютеновый десерт, который легко приготовить

Овсяная мука — универсальный ингредиент. Вы можете использовать её в качестве загустителя, чтобы придать соусам шелковистую текстуру. Из овсяной муки можно испечь любую выпечку, например, кексы или печенье. Мы же вам предлагаем приготовить этот безглютеновый крамбл с овсяной крошкой.
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Ингредиенты
2,5 стакана замороженной вишни
1,5 стакана овсяной муки
1 стакан овсяных хлопьев
1/2 стакана кокосового сахара
1/2 стакана топлёного несолёного сливочного масла
3 столовые ложки кленового сиропа
1 столовая ложка крахмала из аррорута
2 чайные ложки ванильного экстракта
1/2 чайной ложки корицы
1/3 чайной ложки экстракта миндаля
1/4 чайной ложки пищевой соды
1/4 чайной ложки соли
Приготовление
Разогрейте духовку до 165 градусов. Застелите глубокую квадратную форму для выпечки пергаментной бумагой. Слегка смажьте оливковым маслом и отложите в сторону.
В большой миске смешайте овсяную муку, овсяные хлопья, кокосовый сахар, корицу, пищевую соду и соль. Добавьте сливочное масло, миндальный и ванильный экстракт. Продолжайте помешивать до образования крошки.
Поместите 1,5 стакана крошки в подготовленную форму. Оставшуюся крошку уберите в холодильник. Руками равномерно распределите крошку по форме. Отложите в сторону.
Тем временем поставьте на огонь кастрюлю. Добавьте терпкую вишню, кленовый сироп, экстракт миндаля и крахмал из аррорута. Ложкой разомните вишню. Доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь и варите 5 минут, пока смесь не загустеет.
Вылейте вишнёвую смесь на крошку. Равномерно распределите ложкой. Достаньте охлаждённый крамбл из холодильника. Посыпьте им сверху. Выпекайте 30 минут.