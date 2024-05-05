Вишнёвый крамбл из овсяной крошки: вкусный безглютеновый десерт, который легко приготовить

Вишнёвый крамбл из овсяной крошки: рецепт

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсяная мука — универсальный ингредиент. Вы можете использовать её в качестве загустителя, чтобы придать соусам шелковистую текстуру. Из овсяной муки можно испечь любую выпечку, например, кексы или печенье. Мы же вам предлагаем приготовить этот безглютеновый крамбл с овсяной крошкой.

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Ингредиенты

2,5 стакана замороженной вишни

1,5 стакана овсяной муки

1 стакан овсяных хлопьев

1/2 стакана кокосового сахара

1/2 стакана топлёного несолёного сливочного масла

3 столовые ложки кленового сиропа

1 столовая ложка крахмала из аррорута

2 чайные ложки ванильного экстракта

1/2 чайной ложки корицы

1/3 чайной ложки экстракта миндаля

1/4 чайной ложки пищевой соды

1/4 чайной ложки соли

Приготовление

Разогрейте духовку до 165 градусов. Застелите глубокую квадратную форму для выпечки пергаментной бумагой. Слегка смажьте оливковым маслом и отложите в сторону. В большой миске смешайте овсяную муку, овсяные хлопья, кокосовый сахар, корицу, пищевую соду и соль. Добавьте сливочное масло, миндальный и ванильный экстракт. Продолжайте помешивать до образования крошки. Поместите 1,5 стакана крошки в подготовленную форму. Оставшуюся крошку уберите в холодильник. Руками равномерно распределите крошку по форме. Отложите в сторону. Тем временем поставьте на огонь кастрюлю. Добавьте терпкую вишню, кленовый сироп, экстракт миндаля и крахмал из аррорута. Ложкой разомните вишню. Доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь и варите 5 минут, пока смесь не загустеет. Вылейте вишнёвую смесь на крошку. Равномерно распределите ложкой. Достаньте охлаждённый крамбл из холодильника. Посыпьте им сверху. Выпекайте 30 минут.