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Вишнёвый крамбл из овсяной крошки: вкусный безглютеновый десерт, который легко приготовить

Вишнёвый крамбл из овсяной крошки: рецепт

2:08
Еда

Овсяная мука — универсальный ингредиент. Вы можете использовать её в качестве загустителя, чтобы придать соусам шелковистую текстуру. Из овсяной муки можно испечь любую выпечку, например, кексы или печенье. Мы же вам предлагаем приготовить этот безглютеновый крамбл с овсяной крошкой.

Вишнёвый крамбл из овсяной крошки: рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by megan.chromik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2,5 стакана замороженной вишни
  • 1,5 стакана овсяной муки
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана кокосового сахара
  • 1/2 стакана топлёного несолёного сливочного масла
  • 3 столовые ложки кленового сиропа
  • 1 столовая ложка крахмала из аррорута
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1/3 чайной ложки экстракта миндаля
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды
  • 1/4 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 165 градусов. Застелите глубокую квадратную форму для выпечки пергаментной бумагой. Слегка смажьте оливковым маслом и отложите в сторону.
  2. В большой миске смешайте овсяную муку, овсяные хлопья, кокосовый сахар, корицу, пищевую соду и соль. Добавьте сливочное масло, миндальный и ванильный экстракт. Продолжайте помешивать до образования крошки.
  3. Поместите 1,5 стакана крошки в подготовленную форму. Оставшуюся крошку уберите в холодильник. Руками равномерно распределите крошку по форме. Отложите в сторону.
  4. Тем временем поставьте на огонь кастрюлю. Добавьте терпкую вишню, кленовый сироп, экстракт миндаля и крахмал из аррорута. Ложкой разомните вишню. Доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь и варите 5 минут, пока смесь не загустеет.
  5. Вылейте вишнёвую смесь на крошку. Равномерно распределите ложкой. Достаньте охлаждённый крамбл из холодильника. Посыпьте им сверху. Выпекайте 30 минут. 
Вишневый крамбл
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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